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Чому шоколад потрібно їсти хоча б раз у тиждень

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Користь шоколаду - фото 1
Користь шоколаду

Шоколад є улюбленим смаколиком багатьох ласунів, але дієти не заохочують і навіть забороняють його при переході на правильний раціон. А от учені радять регулярно їсти шоколад, і ось чому.

Науковці дійшли до висновку, що шоколад варто їсти раз у тиждень, щоб не лише підняти настрій, а й покращити стан серцево-судинної системи. Саме регулярне вживання таких солодощів дозволяє отримати позитивний ефект на організм. Звісно ж, йдеться лише про чорний гіркий шоколад, а от від шоколадних тортиків та печива краще відмовитись.

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Незвичайну користь підтвердив аналіз 5 досліджень за останні 50 років за участю понад 336 тисяч осіб, у яких простежували зв'язок між закоркування артерій та вживанням солодощів. Виявилось, що люди, які хоча б раз у тиждень їли шоколад, мали на 8% нижчі ризики появи коронарної недостатності, аніж ті, хто значно рідше згадують про такі ласощі.

Чому важливо їсти шоколад - фото 418141
Чому важливо їсти шоколад

Чому ж шоколад так діє? Річ у тому, що він містить чимало флавоноїдів, поліфенолів, метилксантинів та стеаринову кислоту, які позитивно впливають на стан серцевого м'яза, а також знижують рівень запальних процесів та нормалізують холестерин. Тому, якщо хочеться чогось солодкого, то діставайте шматочок шоколадки та покращуйте своє самопочуття без докорів сумління.

Корисні властивості шоколаду - фото 418140
Корисні властивості шоколаду

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Джерело: newsyou.info
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