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Названі найкращі музичні альбоми десятиліття

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Kanye West Poster - фото 1
Kanye West Poster / youtube

Журнал Rolling Stone опублікував ТОП-100 кращих музичних альбомів десятиліття. Список з'явився на офіційному сайті видання.

Очолив сотню кращих платівок десятиліття альбом My Beautiful Dark Twisted Fantasy Каньє Веста. Американський репер випустив альбом у 2010 році.

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Друге місце зайняла Бейонсе з платівкою 2016 року Lemonade. Третім став Кендрік Ламар і його To Pimp a Butterfly, що вийшов у 2015 році.

У першій десятці також опинилися Тейлор Свіфт з альбомом Red (2012) і Девід Боуї з Blackstar (2016), Дрейк з альбомом Take Care (2011), Лорд Melodrama (2017), Адель 21 (2011), Pistol Annies Interstate Gospel (2018) і LCD Soundsystem This is Happening (2010).

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Джерело: rollingstone
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