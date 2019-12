Названі найкращі музичні альбоми десятиліття

Журнал Rolling Stone опублікував ТОП-100 кращих музичних альбомів десятиліття. Список з'явився на офіційному сайті видання.

Очолив сотню кращих платівок десятиліття альбом My Beautiful Dark Twisted Fantasy Каньє Веста. Американський репер випустив альбом у 2010 році.

Друге місце зайняла Бейонсе з платівкою 2016 року Lemonade. Третім став Кендрік Ламар і його To Pimp a Butterfly, що вийшов у 2015 році.

У першій десятці також опинилися Тейлор Свіфт з альбомом Red (2012) і Девід Боуї з Blackstar (2016), Дрейк з альбомом Take Care (2011), Лорд Melodrama (2017), Адель 21 (2011), Pistol Annies Interstate Gospel (2018) і LCD Soundsystem This is Happening (2010).

