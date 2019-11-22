Pianoбой випустив новий альбом ХІСТОРІ: насолоджуйтесь новими піснями

Дмитро Шуров випустив перший за 4 роки альбом. Довгоочікувана платівка проєкту Pianoбой отримала назву "ХІСТОРІ", і саме нею артист святкує 10-річний ювілей сольної кар'єри. Слухайте та насолоджуйтесь новими піснями!

Попередній альбом Pianoбой – "Take Off" вийшов ще у 2015 році, тож шанувальники співака вже зачекались на новий повноформатник. Новий реліз "ХІСТОРІ" показав, що чекали вони не даремно: за 4 роки Дмитро Шуров змінив звучання та вдосконалився як композитор.

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Живий рояль, цимбали, електрогітари, масштабні оркестри, звуки ранішньої роси й навіть хор найближчих фенів – Pianoбой впевнено міксує живі інструменти та сучасний продакшн. Натомість у текстах пісень виконавець став менш вигадливим, повністю перейшовши на романтичну лірику. Зрештою, трансформація Дмитра у поп-зірку цілком зрозуміла, і це геть не применшує його таланту. Насолоджуйтесь піснями про кохання та щастя!

Слухайте онлайн новий альбом Pianoбой – "ХІСТОРІ":

"В історії залишаться лише любов та музика. Видати альбом – це як полетіти у космос. Щойно відбувся запуск, все димить, тремтять руки і розколюються голови, скафандр вже практично горить, але ми відриваємось і злітаємо – маленький крок для людства, але гігантський для автора і команди. Прості Речі... Не Прекращай Мечтать... Take Off... ХІСТОРІ. Love, Peace, Music", – прокоментував прем'єру Дмитро Шуров.

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