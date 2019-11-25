alyona alyona випустила мініальбом "В хаті МА": зацініть нові пісні реперки

Зірка української хіп-хоп сцени alyona alyona потішила шанувальників несподіваним релізом. Під кінець 2019-го року реперка випустила мініальбом "В хаті МА", який складається з 8 пісень. Слухайте качові новинки!

У новий мініальбом "В хаті МА" ввійшли два знайомі хіти "Завтра" і "Мамин суп", а ще 6 нових пісень. Як поділилась alyona alyona, всі треки написані в проміжках між літніми концертами. Саме в музиці реперка ділиться своїми думками та враженнями від спiлкування із українцями.

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В EP знайшлось місце для роздумів про здобуту славу та успіх ("Не перегоріти"), про мрійників, які всупереч всьому йдуть до мети ("Сніг розталий"), та навіть про виховання дітей ("Казка"). Звісно, не обійшлось і без качових треків, які ми вже чули на концертах зірки ("Дикі танці").

Слухати онлайн новий альбом alyona alyona – В хаті МА:

"Ми зiбрали деякi треки, що вже були презентованi наживо пiд час виступів, i додали дещо нове. Тож всiм нової музики в хату", – звернулась alyona до фанів.

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