На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
alyona alyona випустила мініальбом "В хаті МА": зацініть нові пісні реперки
-
- 62
Зірка української хіп-хоп сцени alyona alyona потішила шанувальників несподіваним релізом. Під кінець 2019-го року реперка випустила мініальбом "В хаті МА", який складається з 8 пісень. Слухайте качові новинки!
У новий мініальбом "В хаті МА" ввійшли два знайомі хіти "Завтра" і "Мамин суп", а ще 6 нових пісень. Як поділилась alyona alyona, всі треки написані в проміжках між літніми концертами. Саме в музиці реперка ділиться своїми думками та враженнями від спiлкування із українцями.
Це цікаво: alyona alyona випустила дивний кліп, який важко додивитись до кінця
В EP знайшлось місце для роздумів про здобуту славу та успіх ("Не перегоріти"), про мрійників, які всупереч всьому йдуть до мети ("Сніг розталий"), та навіть про виховання дітей ("Казка"). Звісно, не обійшлось і без качових треків, які ми вже чули на концертах зірки ("Дикі танці").
Слухати онлайн новий альбом alyona alyona – В хаті МА:
"Ми зiбрали деякi треки, що вже були презентованi наживо пiд час виступів, i додали дещо нове. Тож всiм нової музики в хату", – звернулась alyona до фанів.
Слухайте також: Тілль Ліндеманн показав епічний кліп Frau & Mann з Лободою
-
15:56Спокуслива Шарліз Терон поділилася кумедним фото
-
15:45Талановиті в усьому: найцікавіші книги, які написали українські музиканти
-
15:3282-річна бабуся-бодібілдер знешкодила зловмисника за допомогою стола
-
15:20Відомий футболіст вигукнув нацистське гасло у прямому ефірі: відео
-
15:07Вірші про Святого Миколая для дітей і дорослих: ТОП 50 поезій
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:56Названі найкращі продукти для зміцнення імунітету
-
14:42Не за всі гроші світу: HUAWEI представила нові ультрабуки MateBook D
-
14:27Танці з зірками: Анна Різатдінова емоційно прокоментувала поразку у фіналі
-
14:13Як куріння впливає на міцність наших кісток
-
14:00MELOVIN – На хайпі: слухайте саундтрек серіалу Новенька, текст пісні
-
13:44На Kickstarter з'явився робот-компаньйон для кішок
-
13:32Названо найдорожчі українські бренди: рейтинг ТОП 100
-
13:16Ці продукти позитивно впливають на інтимне життя
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:01Ілон Маск озвучив свою альтернативну версію у мультику Рік і Морті: смішне відео
-
12:448 кумедних термінів, якими описуватимуть стосунки у 2020 році
-
12:13Його хотіли всі: еволюція Motorola RAZR – найпопулярнішого телефона десятиліття
-
12:00Новенька: дата виходу та графік серій нового серіалу про школу
-
11:48Створено першу у світі каву, в якій немає жодного кавового зернятка
-
11:30alyona alyona випустила мініальбом "В хаті МА": зацініть нові пісні реперки
-
11:18Уперше в історії моделі: Chevrolet Corvette ZR1 стане повнопривідним гібридом
-
10:51Ярослава Магучіх – найкраща молода легкоатлетка світу: спокусливі фото красуні
-
10:23Автори "Богемної рапсодії" покажуть всю правду про Майкла Джексона у новому фільмі
-
09:52Лікарі розповіли, про що може свідчити різка зміна почерку
-
15:45Талановиті в усьому: найцікавіші книги, які написали українські музиканти
-
13:32Названо найдорожчі українські бренди: рейтинг ТОП 100
-
12:13Його хотіли всі: еволюція Motorola RAZR – найпопулярнішого телефона десятиліття
-
11:30alyona alyona випустила мініальбом "В хаті МА": зацініть нові пісні реперки
-
09:23Стало відомо, коли з'являться електронні водійські права
-
07:17Погода в Україні 25 листопада: мороз і незначні дощі
-
00:10Танці з зірками 2019: хто переміг у суперфіналі шоу
- 24 листопада
-
21:23Тебе хоче вся Україна: Надя Дорофєєва у спідньому спокушає сексуальною фігурою
-
19:50Як відпочити, якщо до відпустки ще пів року: дієві поради
-
18:33ТОП 5 нових фільмів про кохання 2019, які зроблять вечір затишним
-
17:25Дівчина тижня: безсоромна модель Прісціла Учоа, яка обожнює зніматися голяка (18+)
-
14:13Юрку Юрченку – 47: слухайте улюблені хіти зірки 90-х
-
10:49X-фактор 10 сезон: хто з учасників пройшов у прямі ефірі
-
08:56Цей тип кави корисний для чоловічого здоров'я
- 23 листопада
-
21:53Ці продукти суттєво знижують рівень тестостерону
-
19:50Рейтинг найдешевших різдвяних ярмарків Європи
-
17:25П'ять перевірених способів покращити пам'ять
-
14:20Як доглядати за взуттям осінню: 5 універсальних правил
-
11:16Правила водіння під час ожеледиці: 6 порад водіям
-
08:30День пам'яті жертв Голодомору: потужні плакати, які має побачити кожен українець
-
00:56Перші ластівки 2 сезон: чи буде продовження популярного серіалу
- 22 листопада
-
20:155 крутих книг про злочини і покарання, які ви прочитаєте на одному подиху
-
18:21Діамантова рука: що стало з акторами фільму нашого дитинства
-
16:10Як зробити ароматизатор для машини своїми руками: 2 перевірені способи
-
11:54Привітання з Днем сина 2019 у віршах, смс, прозі та картинках