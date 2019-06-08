Назвали новий найпотужніший смартфон: Xiaomi Mi9 EE випав з топу

Розробники популярного бенчмарку AnTuTu склали рейтинг найпотужніших смартфонів на травень 2019 року. Місяць тому цей список очолював Xiaomi Mi9 Explorer Edition з 12 ГБ оперативної пам'яті, але відтоді на ринку з'явилося безліч нових пристроїв – і деякі виявилися продуктивнішими за флагман Xiaomi.

За версією AnTuTu, найпотужнішим смартфоном наразі є Nubia Red Magic 3 на Snapdragon 855, оснащений вбудованим кулером для охолодження процесора. Апарат набрав в тесті трохи більше ніж 380 000 балів.

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Друге і третє місця з мінімальним відривом один від одного розділили ZTE Axon 10 Pro і попередній фаворит Xiaomi Mi9 Explorer Edition – у них приблизно по 376 тисяч очок.

Далі за списком йдуть Black Shark 2, Xiaomi Mi9, Meizu 16s, OnePlus 7 Pro, Lenovo Z6 Pro, Samsung Galaxy S10 + і Galaxy S10. Всі ці смартфони оснащуються топовим процесором Snapdragon 855, і тільки пристрої від Samsung у деяких регіонах (зокрема і в Україні) випускаються з чипами власного виробництва Exynos 9820.

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