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Навчальна гра з протидії насильству "Крок" отримала дозвіл від МОН
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Навчальна гра з протидії насильству "Крок" отримала гриф Міністерства освіти та науки України "Схвалено для використання в освітньому процесі". Шкільні психологи та соціальні педагоги можуть отримати безкоштовний доступ для тестування гри на початку нового навчального року.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці громадської організації Et cetera, яка розробила гру.
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Над розробкою онлайн-гри працювали з 2021 року. Вона створена на основі методів казкотерапії. Станом на серпень 2024 року її використовують понад 900 освітян та шкільних психологинь та психологів з усієї України.
З нового навчального року 2024 використання стає ще доступніше – гра з протидії насильству "КРОК" отримала гриф МОН "Схвалено для використання в освітньому процесі". Тепер шкільні психологи_ні та соціальні педагоги_ні з усієї України можуть отримати безплатний доступ до гри на сайті ГО, – йдеться у повідомленні.
За словами розробниць, гру можна використовувати у роботі з підлітками 5-11 класів. "КРОК" дає змогу підліткам у ненав’язливий спосіб навчитися ідентифікувати ситуації з проявами насильства; зрозуміти, як правильно діяти у таких ситуаціях; пережити стресову ситуацію у грі, щоби навчитися проживати певні емоції.
У грі персонажі проживають певні ситуації у 30 різних сценаріях: домашнє насильство, сексуальні домагання, булінг у школі, кібербулінг, торгівля людьми, секстинг, мовні конфлікти, гендерно зумовлене насильство, дискримінація. Підлітки можуть грати роль постраждалих від насильства, бути тими, хто його вчиняє, або стати свідками насильницьких ситуацій. Після цього психологи_ні розбирають із класом ситуації.
У сценаріях гри моделюються ситуації, з якими школярі можуть зустрітися в реальному житті. У такий ненав'язливий спосіб вони вчаться ідентифікувати ситуації з проявами насильства та розуміти як діяти у випадках, коли такі прояви з’являються. Така методика дозволяє пережити демостресову ситуацію у грі, щоби навчитися не оцінювати негативно себе та свої емоції та знати до кого та куди звертатися по допомогу, – розповіла психологиня проєкту Вікторія Стасюк.
Щоб отримати доступ до гри, потрібно заповнити реєстраційну форму за посиланням.
ГО "Ет Сетера" провела серію тренінгів для шкільних психологів та соціальних педагогів, навчаючи працювати із грою. На сайті гри "Крок" також розміщені Методичні рекомендації до гри. З їх допомогою педагоги та психологи краще опанують механіку проведення гри, отримають додаткові пояснення ігрових сюжетів та супутні матеріали для занять.
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