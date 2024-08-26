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Тривожна валізка школяра: список обов'язкових речей
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Цей навчальний рік знову розпочався в умовах воєнного стану. Залежно від безпекової ситуації деякі школярі навчатимуться традиційно за шкільними партами, а деякі за ноутбуками дистанційно
У сучасних реаліях війни рекомендується, щоб дитина мала власний тривожний рюкзак на випадок евакуації в укриття під час повітряної тривоги. Тому Радіо Максимум розповідає, що потрібно спакувати до валізки.
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За рекомендаціями Національної поліції України у тривожному рюкзаку школяра завжди має бути:
- пляшка питної води;
- поживні батончики або снеки (злакові батончики чи сухофрукти);
- записка, у якій вказані ПІБ дитини, контактні дані батьків (імена, телефони, адреси);
- телефон та заряджений пристрій;
- індивідуальний набір ліків;
- комплект змінної білизни та одягу;
- улюблена іграшка (це допоможе дитині заспокоїтися в укритті).
Не слід перевантажувати наплічник школяра. Більшість необхідного має зберігатися у школі – їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо, про все це має подбати заклад освіти. Вчитель має підготувати тривожну валізу для свого класу. Натомість батьківським комітетам рекомендовано взяти відповідальність за тривожні валізи школярів.
У ситуації небезпеки та військового нападу, щоб зберегти здоров'я і життя дітей, їх слід швидко евакуювати в безпечне місце – до найближчого бомбосховища, підвалу чи іншого укриття, або назовні. Скільки часу дітям та працівникам навчального закладу доведеться перебувати в укритті – передбачити неможливо, тому надзвичайно важливо, щоб у навчальному закладі був мінімальний набір для забезпечення життєвих потреб для дітей та працівників, – наголосив освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.
Вчитель має підготувати свою тривожну валізу для дітей. У ній мають бути блокнот із твердою палітуркою, олівець та ручка. Обов’язково покласти ліхтар та батарейки до нього. Потрібно подбати про запас води та аптечку, запастись масками, а також:
- туалетний папір, вологі серветки, антисептик;
- радіо+батарейки;
- термоковдри;
- клейонка; пакети для сміття;
- свисток;
- мотузка, ножиці;
- маркери;
- енергетичні батончики для всіх дітей;
- повербанк;
- відро.
У деяких країнах наявність такого рюкзака у класах є обов’язковою. Для українців це перший подібний досвід.
І ще: Як обрати шкільний рюкзак для першокласника: корисні поради
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