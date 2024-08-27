Неочікуваний дует легенд: Андрій Шевченко та Святослав Вакарчук заспівали разом

Лідер українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук записав неочікуваний дует. Свою композицію під назвою "Оберіг" він заспівав з відомим футболістом, а нині Президентом Української асоціації футболу Андрієм Шевченком.

Несподіваним дуетним виконанням Святослав Вакарчук поділився у соцмережі Instagram.

До слова: Kalush представив романтичну пісню "А вона" до дня народження коханої

Виявилося, що дві українські легенди завітали до військовослужбовців 13 бригади НГУ "Хартія". Чоловіки вирішили заспівати разом для наших захисників. Відео їхнього співу опублікував сам Святослав у себе в Instagram.

Несподіваний, але дуже щирий дует. Разом з Андрієм Шевченком відвідали бійців 13-ї бригади Національної Гвардії України "Хартія", – підписав Вакарчук.

Музикант на тлі синьо-жовтого прапора грав на гітарі та співав, а колишній футболіст підспівував йому.

Підписники Вакарчука були неабияк здивовані. Вони зазначили, що дует був справді неочікуваний, але це було приємно чути.

"Я б знепритомнів від щастя, якби побачив це на свої власні очі. Дві українські легенди!"

"Зірковий дует, який заслуговує на повагу і оплески!"

"Неймовірний дует двох видатних українців!"

"Хто міг би подумати, що колись повністю російськомовний Шевченко буде співати з вами"

"Шевченко взагалі не старіє!!! Як і 20 років тому".

І ще: EL Кравчук та Ансамбль пісні й танцю ЗСУ презентували ліричну пісню