Науковці виявили несподівану особливість жіночого мозку

Головний мозок жінок зберігає молодість краще за мозок чоловіків. За даними видання Proceedings of the National Academy of Sciences, з біологічної точки зору жіночий мозок в середньому на три роки молодший за чоловічий, при однаковому фактичному віці.

Вчені з Медичної школи Вашингтонського університету (США) навчили регресійну модель передбачати вік на основі інформації, отриманої за підсумками позитронно-емісійної томографії мозку, і зробили цікаве відкриття – жіночий мозок, як з'ясувалося, в середньому на три роки молодший за чоловічий. Йдеться про порівняння розумових органів однакового хронологічного віку.

Деякі вчені заперечують помітну фізіологічну різницю між чоловічим і жіночим мозком, проте висновки, надані дослідниками із США, говорять самі за себе – жіночий мозок краще зберігає молодість.

Швидкість кровотоку, витрата і окислення глюкози, а також інші тонкі параметри метаболізму мозку – все вказує на те, що жіночий мозок в середньому молодший за чоловічий на три роки, що досить істотно в окремих випадках.

