Учені виявили, як зріст впливає на характер чоловіків

Науковці дійшли до висновку, що зріст чоловіків впливає на них на психологічному рівні. Тому низькі чоловіки, зазвичай, значно зліші, аніж високі.

Американські експерти з Атланти провели дослідження, яке підтвердило, що зріст здатен впливати на риси характеру та поведінку чоловіків. Це підтвердив аналіз даних понад 600 чоловіком віком 18-50 років з різним ростом.

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За словами науковців, низькі чоловіки частіше проявляють жорстокість та порушують закон, аніж високі. Відтак всі ті, хто відчуваю себе менш маскулінним, а зріст має значення, утричі частіше застосовують фізичне насильство чи жорстокі правопорушення.

Як зріст впливає на характер чоловіка

Психологи з Оксфордського університету навіть вигадали назву для цього – "синдромом коротуна". Саме невдоволеність своїм ростом змушує чоловіків ставати вразливішими та страждати від параної. Тому вони вважають, що повинні доводити всім, що спроможні бути на рівні з високими. А найпростішим і найпоширенішим способом для цього є бійки та агресія.

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