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Учені виявили, як зріст впливає на характер чоловіків

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Як зріст впливає на характер чоловіка - фото 1
Як зріст впливає на характер чоловіка

Науковці дійшли до висновку, що зріст чоловіків впливає на них на психологічному рівні. Тому низькі чоловіки, зазвичай, значно зліші, аніж високі.

Американські експерти з Атланти провели дослідження, яке підтвердило, що зріст здатен впливати на риси характеру та поведінку чоловіків. Це підтвердив аналіз даних понад 600 чоловіком віком 18-50 років з різним ростом.

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За словами науковців, низькі чоловіки частіше проявляють жорстокість та порушують закон, аніж високі. Відтак всі ті, хто відчуваю себе менш маскулінним, а зріст має значення, утричі частіше застосовують фізичне насильство чи жорстокі правопорушення.

Як зріст впливає на характер чоловіка - фото 305425
Як зріст впливає на характер чоловіка

Психологи з Оксфордського університету навіть вигадали назву для цього – "синдромом коротуна". Саме невдоволеність своїм ростом змушує чоловіків ставати вразливішими та страждати від параної. Тому вони вважають, що повинні доводити всім, що спроможні бути на рівні з високими. А найпростішим і найпоширенішим способом для цього є бійки та агресія.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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