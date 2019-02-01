Вчені розробляють пігулку від самотності: як це працює

Фахівці вважають: якщо можна вилікувати тривогу і депресію, то перспектива полегшення емоційного стану, викликаного депресією, не виглядає фантастичною. Тож, як це реалізувати.

За словами вчених, почуття самотності виникає тоді, коли мозок всюди бачить соціальну небезпеку і блокує біологічні сигнали, що підштовхують нас до спілкування.

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Наразі відомо, що нейростероідний гормон прегненолон покращує стан людини під час стресу. На думку експертів, цей препарат можна в перспективі використовувати і для зниження неприємних відчуттів, пов'язаних з самотністю.

Експеримент, проведений в 2013 році, дав надію, що пігулка від самотності – цілком реальна річ. Тоді 31 людина отримувала прегненолон. Вчені відзначили заспокійливу дію на мигдалину і острівкову частку – області мозку, що відповідають за виявлення загроз, емоційну пам'ять і очікування неприємних реакцій.

Зараз учені працюють над створенням препарату на основі прегненолона і намагаються визначити оптимальне дозування. Вивчення показують, що від 22 до 75% дорослих американців регулярно відчувають самотність. Цей стан провокує ризик розвитку серцево-судинних і нейродегенеративних захворювань.

Прегненолон покращує стан людини під час стресу

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