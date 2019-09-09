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Науковці розповіли, чому не слід користуватися ополіскувачем для рота
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Використання антибактеріальних засобів для полоскання ротової порожнини знищує небажані бактерії. Утім, ці мікроорганізми, як з'ясувалося, відіграють найважливішу роль в регуляції кров'яного тиску після фізичних навантажень.
Дослідження, проведене вченими з Плімутського університету спільно з колегами з Центру регуляції генома, Барселона, розглядає механізм формування зниження кров'яного тиску після фізичних вправ і роль у ньому бактерій порожнини рота.
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Під час тренування судини розширюються: оксид азоту викликає розслаблення гладких м'язів судин, завдяки чому збільшується їх діаметр. Це підсилює кровопостачання активно працюючих м'язів. Після навантаження кровообіг залишається інтенсивним, а судини – розширеними, через це знижується тиск. Цей ефект, відомий як посттренувальна гіпотензія, важливий для періоду відновлення після тренувань та набору м'язової маси, виявився складніше влаштований, ніж вважалося раніше.
У попередніх працях передбачалося, що оксид азоту включений тільки у механізм роботи судин під час тренування, але не після неї. Також раніше вважалося, що продукт його розкладання – нітрат – не бере участі в управлінні цими реакціями. Однак праці останніх років показали, що нітрати з організму виводяться слинні залози.
Щоб оксид азоту виділявся ефективніше, потрібно, щоб в організм надходили нітрити азоту. Ці сполуки, як раніше передбачалося, виходили з розкладання самого оксиду азоту, що виділяється клітинами ендотелію судин безпосередньо під час тренування.
Виявилося, основна маса нітритів з'являється завдяки мікроорганізмам, що живуть у роті здорової людини. Бактерії ротової порожнини обробляють нітрати та виділяють в слину нітрити. Ковтаючи слину, людина отримує і нітрити, що швидко всмоктуються і включаються в процес кровообігу.
Антибактеріальні полоскання рота порушують цей ланцюжок і призводять до погіршення відновного періоду після тренування. Щоб перевірити цю гіпотезу, автори провели експеримент.
У подвійному сліпому перехресному дослідженні брали участь 23 здорові добровольці без хвороб порожнини рота. Вони тренувалися на біговій доріжці пів години, після чого полоскали рот через хвилину після пробіжки, через 30 хвилин, годину і півтора. В учасників міряли тиск, брали зразки крові до вправ і через дві години після. Протягом усього періоду спостережень заборонялося їсти та пити що-небудь, крім води. Учасникам видавали антибактеріальний ополіскувач або нешкідливий для бактерій плацебо-ополіскувач.
З'ясувалося, що через годину після тренування ефект зниження тиску був на 60% гіршим при полосканні антибактеріальним засобом у порівнянні з плацебо, а через дві години він зовсім пропадав. Крім того, рівень нітритів у крові підвищувався після фізичних навантаженнях тільки у тих, хто полоскав рот плацебо.
Результати праці вказують, що при плануванні фізичних вправ важливо правильно доглядати за порожниною рота. Крім того, як і багато досліджень в суміжних областях, ці дані показують, що антибактеріальні засоби слід застосовувати з великою обережністю, а ризики від їх використання можуть виникати в абсолютно несподіваних областях.
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