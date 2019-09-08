Ці продукти обов'язково їсти людям, які курять

Науковці розповіли, які продукти повинні були у раціоні тих, хто курить, щоб зменшити шкоду від цієї поганої звички. Це обов'язково знати курцям!

Дослідники з Данії виявили, що щоденний раціон допомагає знизити ризики різноманітних захворювань, до яких призводить куріння. Науковці упродовж кількох років стежили за станом здоров'я та харчуванням майже 56 тисяч добровольців, щоб визначити, які продукти допомагають продовжити життя курців.

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Варто відзначити, що піддослідним було від 52 років і у всіх них був великий стаж куріння та ослаблена імунна система. Виявилось, що найкращі результати аналізів були у тих людей, які вживали продукти, багаті на флавоноїди. Приміром, цитрусові, чорниця, яблука, зелений чай та інше. До того ж, ці добровольці не скаржились на хронічну втому, біль та запаморочення.

Що обов'язково їсти курцям

А от раціон з напівфабрикатами та борошняною продукцією лише погіршував стан здоров'я, збільшуючи ризики появи онкології.

Науковці пояснюють, що насправді їжа з флавоноїдами не може повністю компенсувати шкідливий вплив сигарет, однак пом'якшує наслідки. Тому у будь-якому випадку краще позбуватись цієї звички.

Яка їжа зменшує наслідки куріння

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