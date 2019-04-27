Науковці б'ють на сполох: морські тварини зникають з шаленими темпами

Нове унікальне дослідження групи вчених під керівництвом співробітників Ратгерського університету (США) показало, що глобальне потепління призвело до зникнення вдвічі більшого числа видів, що мешкають в океані, ніж видів, що мешкають на суші.

Велика вразливість морських істот, у свою чергу, може суттєво вплинути й на людські спільноти, які покладаються на рибу і молюсків, які приносять їм прибутки, а також є їжею.

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Це перше дослідження, в якому порівнюються чутливість холоднокровних морських і наземних видів до потепління і їх здатність знаходити притулок від спеки, залишаючись у своїх звичайних місцях проживання.

Автори ретельно вивчили майже 400 видів по всьому світу – від ящірок і риб до павуків. Вони розрахували безпечні умови для 88 морських і 294 наземних видів, а також найнижчі температури, доступні кожному виду в найбільш спекотні сезони. З морських видів, які фахівці вивчали, 56% зазнали скорочення місць проживання через глобальне потепління – в порівнянні з 27% наземних видів.

"Ми виявили, що в усьому світі морські види зникають зі звичних місць проживання через підвищення температур вдвічі частіше, ніж наземні види. Результати показують, що посилені заходи зі збереження видів будуть необхідні, якщо люди продовжать використовувати океан як ресурс для підтримки добробуту, харчування й економічної діяльності", – каже доцент кафедри екології, еволюції та природних ресурсів Університету Ратгерса і провідний автор дослідження Малин Пінскі.

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Деякі риби, звичайно, можуть переміщатися до більш прохолодних вод, але для інших ці теплові притулки недоступні, адже більш холодні райони розташовані занадто далеко або місце існування на мілководді уздовж континентальних шельфів часто переривається.

Це може вплинути на жителів країн, що розвиваються, які сильно залежать від риби як щоденного джерела їжі. Так, річна камбала в пошуках прохолоднішої води зайшла настільки далеко, що зробила великий вплив на рибальство: рибалкам довелося пропливати на 965 кілометрів далі на північ, щоб зловити цей вид.

Втрата популяції може виснажити генетичну різноманітність видів, мати каскадний вплив на хижаків і видобуток, а також змінити екосистеми, що приносять користь людині. У дослідженні наголошується, що в давнину випадки вимирання часто концентрувалися в певних широтах і конкретних екосистемах, коли клімат швидко змінювався. Подальше потепління може спровокувати втрату більшої кількості звичних місць проживання для морських видів.

За словами вчених, результати їх дослідження досить приголомшливі – почасти тому, що наслідки зміни клімату для життя океану практично ігнорувалися всього десять років тому.

"Розуміння того, які види й екосистеми будуть сильніше за всіх підпадали під потеплінням і наслідки зміни клімату, має важливе значення для опрацювання заходів щодо збереження біорізноманіття", – стверджують фахівці.

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