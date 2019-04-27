На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Науковці б'ють на сполох: морські тварини зникають з шаленими темпами
-
- 5
Нове унікальне дослідження групи вчених під керівництвом співробітників Ратгерського університету (США) показало, що глобальне потепління призвело до зникнення вдвічі більшого числа видів, що мешкають в океані, ніж видів, що мешкають на суші.
Велика вразливість морських істот, у свою чергу, може суттєво вплинути й на людські спільноти, які покладаються на рибу і молюсків, які приносять їм прибутки, а також є їжею.
І ще: Учені вважають, що екоторби у рази шкідливіші, ніж пластикові пакети
Це перше дослідження, в якому порівнюються чутливість холоднокровних морських і наземних видів до потепління і їх здатність знаходити притулок від спеки, залишаючись у своїх звичайних місцях проживання.
Автори ретельно вивчили майже 400 видів по всьому світу – від ящірок і риб до павуків. Вони розрахували безпечні умови для 88 морських і 294 наземних видів, а також найнижчі температури, доступні кожному виду в найбільш спекотні сезони. З морських видів, які фахівці вивчали, 56% зазнали скорочення місць проживання через глобальне потепління – в порівнянні з 27% наземних видів.
"Ми виявили, що в усьому світі морські види зникають зі звичних місць проживання через підвищення температур вдвічі частіше, ніж наземні види. Результати показують, що посилені заходи зі збереження видів будуть необхідні, якщо люди продовжать використовувати океан як ресурс для підтримки добробуту, харчування й економічної діяльності", – каже доцент кафедри екології, еволюції та природних ресурсів Університету Ратгерса і провідний автор дослідження Малин Пінскі.
Це цікаво: Науковці заявили, що на Землі не залишилося місць з чистим повітрям
Деякі риби, звичайно, можуть переміщатися до більш прохолодних вод, але для інших ці теплові притулки недоступні, адже більш холодні райони розташовані занадто далеко або місце існування на мілководді уздовж континентальних шельфів часто переривається.
Це може вплинути на жителів країн, що розвиваються, які сильно залежать від риби як щоденного джерела їжі. Так, річна камбала в пошуках прохолоднішої води зайшла настільки далеко, що зробила великий вплив на рибальство: рибалкам довелося пропливати на 965 кілометрів далі на північ, щоб зловити цей вид.
Втрата популяції може виснажити генетичну різноманітність видів, мати каскадний вплив на хижаків і видобуток, а також змінити екосистеми, що приносять користь людині. У дослідженні наголошується, що в давнину випадки вимирання часто концентрувалися в певних широтах і конкретних екосистемах, коли клімат швидко змінювався. Подальше потепління може спровокувати втрату більшої кількості звичних місць проживання для морських видів.
За словами вчених, результати їх дослідження досить приголомшливі – почасти тому, що наслідки зміни клімату для життя океану практично ігнорувалися всього десять років тому.
"Розуміння того, які види й екосистеми будуть сильніше за всіх підпадали під потеплінням і наслідки зміни клімату, має важливе значення для опрацювання заходів щодо збереження біорізноманіття", – стверджують фахівці.
Читайте також: Мер Нью-Йорка хоче заборонити будувати хмарочоси
-
10:54Науковці б'ють на сполох: морські тварини зникають з шаленими темпами
-
10:24Віталій Кличко розвеселив мережу кумедним роликом з гіпопотамом
-
09:52Якою буде watchOS 6: перший концепт
-
09:21Знайдена найбагатодітніша мама нашого століття
-
08:57Як впливає на організм повна відмова від м'яса та риби
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
08:31Маша Єфросиніна зворушила мережу ніжнішим кадром з сином
-
08:13В Україні посилять боротьбу із пияцтвом за кермом
- 26 квітня
-
22:56Лікарі вкотре попередили про шкоду, пов'язану з шашликами
-
22:44Леся Нікітюк потішила відвертим декольте
-
22:27Науковці закликають тих, хто не курить регулярно проходити діагностику
-
22:14Чому в пляшці вина саме 750 мілілітрів?
-
21:56Volkswagen встановив новий рекорд Нюрбургрингу, але є одне "але"
-
21:41Вчені зафіксували перше марсотрясіння
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:33Вагомі причини перейти на здорове харчування
-
21:23Холостяк 8 випуск 2019: дивитись онлайн, хто покинув 9 сезон
-
21:22Шарліз Терон вийшла у світ в прозорому міні-платті
-
21:1127 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:55Найбільш оптимальний графік прийому їжі: вам сподобається
-
20:41Як вберегтися від кліщів, і що робити при укусі цих комах
-
20:32Нотр-Дам планують реставрувати за допомогою 3D-принтерів: уже є перший результат
-
20:22Названі найщасливіші країни світу: новий рейтинг
-
20:12Google перенесе Android на кнопкові телефони
-
19:57Дожилися: ЦРУ зареєструвалося в Instagram
-
08:13В Україні посилять боротьбу із пияцтвом за кермом
- 26 квітня
-
22:14Чому в пляшці вина саме 750 мілілітрів?
-
19:10Julik про традиції святкування Великодня: "Цього року спробую побити свій рекорд"
-
17:2110 дурних запитань актору озвучування: найцікавіша професія ХХІ століття
-
16:00Великодній кошик 2019: що можна і не можна святити в церкві на Пасху
-
15:00Екскурсія у Чорнобиль: чому варто побачити місце трагедії на власні очі і чи безпечно це
-
08:59Чорнобильська катастрофа: фото і міфи про зону відчуження
-
07:00Страсна п'ятниця 2019: що не можна робити та їсти у цей день
- 25 квітня
-
22:00Полуничка для дорослих: що постять в Інстаграмі актриси секс-індустрії (18+)
-
19:25Великдень в Європі: чому категорично не варто планувати подорож на свята
-
17:25Матриця через 20 років: як змінилися актори культового фільму
-
16:00ТЕСТ: Вгадай фільм за кумедним описом!
-
14:10Говори красиво: 10 слів, які має знати кожен українець
-
11:09Верховна Рада прийняла закон про державну мову: текст
-
11:00Писанки своїми руками: як зробити великодні крашанки в домашніх умовах
-
09:27Закон про державну мову 5670-д: що зміниться для українців
-
07:00Чистий четвер 2019: народні прикмети, звичаї та обряди в цей день
- 24 квітня
-
22:20Популярні та небезпечні: ці секс-пози можуть негативно вплинути на здоров'я чоловіка
-
19:15Пародія на хіт Время и Стекло – Дим поверне вас у 90-і: ностальгійне відео
-
18:00Анекдоти про сім'ю: веселі українські жарти про шлюб та спільне життя
-
16:00ТЕСТ: Вгадай фільм за двома предметами!
-
11:05Динамо – Шахтар: де і коли дивитися онлайн матч 24 квітня 2019
-
07:15Прогноз погоди 24 квітня в Україні
- 23 квітня
-
21:2724 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:23Чоловічі імена, які найбільше подобаються жінкам