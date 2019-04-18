Учені вважають, що екоторби у рази шкідливіші, ніж пластикові пакети

Текстильна сумка з бавовни у 7-20 тисяч разів шкідливіша для довкілля, ніж одноразові поліетиленові пакети. Такий висновок міститься в дослідженні, опублікованому Міністерством екології та харчування Данії.

У дослідженні не враховано такий значний показник збитку для навколишнього середовища, як засмічення пластиком водойм. Розмір шкоди, викликаної пластиковими пакетами, які розкладаються сотні років, важко підрахувати, і пластик вже зараз вбиває тисячі морських мешканців.

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Однак, якщо враховувати інші показники екологічності, пластикові пакети виявилися не такими небезпечними, як "натуральні" екоторби. Йдеться про вплив на клімат, озоновий шар, витрату води для виробництва того чи іншого матеріалу, забруднення повітря і т.д.

Дослідники склали таблицю, в якій порівняли вплив на навколишнє середовище пакетів і сумок з різних матеріалів, беручи за одиницю виміру пакет з поліетилену низької щільності, який повторно використаний перед утилізацією (спаленням) як мішок для сміття.

Поліетиленовий пакет з переробленої сировини треба використовувати щонайменше двічі, щоб показники його впливу на навколишнє середовище зрівнялися з показниками звичайного поліетиленового кулька.

Бавовняні торбинки завдають довкіллю більше шкоди

Біополімерний пакет – 42 рази

Паперовий пакет потрібно використовувати 43 рази

Сумку з плетеного поліпропілену – 45 разів

Сумку з не плетеного поліпропілену – 52 рази

Текстильну сумку – понад 7000 разів

Сумку з "органічної" бавовни – 20 000 разів.

Виробництво бавовни вимагає значних ресурсів (в разі звичайної бавовни – ще й забруднює навколишнє середовище пестицидами та добривами). Крім того, у світі практично відсутня інфраструктура для перероблення текстильних сумок.

Як жити після таких відкриттів? І як зрозуміти, чого від нас хоче довкілля? Данські дослідники рекомендують використовувати будь-які пакети повторно, а бавовняні сумки, коли вони повністю зношені, або спалити, або теж використовувати як пакет для сміття. З цих міркувань важливості набуває дизайн упакування, завдяки якому можна мінімізувати витрату матеріалу на його виробництво та розширити можливості для повторного використання. Наприклад, об'ємний пластиковий пакет, який витримує більше ваги, можна використовувати як мішок для сміття.

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