Мер Нью-Йорка хоче заборонити будувати хмарочоси

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив про наміри заборонити будівництво скляних хмарочосів у місті. Він назвав вагому причину такої заборони, яка є вельми логічною, враховуючи ситуацію з довкіллям.

"Ми збираємося ввести закон, що забороняє будівництво скляних хмарочосів, які впливають на глобальне потепління. Їм більше немає місця у нашому місті і на нашій землі", – сказав мер під час прес-конференції.

І ще: Учені вважають, що екоторби у рази шкідливіші, ніж пластикові пакети

Ініціатива щодо заборони хмарочосів – частина його програми "Зелений новий курс" (Green New Deal). За словами де Блазіо, головною причиною викиду парникових газів у Нью-Йорку є будівлі, а не машини.

До 2030 року мер хоче скоротити викиди на 30%. У зв'язку з цим він представив план з модернізації вже наявних "висоток". До 2024 року орендодавці повинні будуть внести всі необхідні зміни і застосувати нові стандарти енергоефективності, інакше їм загрожує штраф розміром у $ 1 мільйон на рік.

Повідомляється, що будівництво нових скляних будівель можливе лише в тому випадку, якщо вони відповідають цілям енергоефективності.

Мер Нью-Йорка вважає, що хмарочоси впливають на глобальне потепління

Якщо компанія хоче побудувати хмарочос, вона може зробити його скляним, якщо дотримується всього необхідного для скорочення викидів, – говорить де Блазіо. – Але споруджувати будівлі, які завдають шкоди землі та загрожують нашому майбутньому, в Нью-Йорку не дозволяється.

Стратегія "зеленого курсу" де Блазіо охоплює серію законопроектів, покликаних пом'якшити наслідки глобального потепління. У планах також припинити використання викопного палива і перейти на поновлювані джерела енергії. Мер також заявив, що судитиметься з п'ятьма великими нафтовими компаніями, вимагаючи від них відшкодувати збитки, які вони принесли місту.

Читайте також: Науковці заявили, що на Землі не залишилося місць з чистим повітрям