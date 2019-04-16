Науковці заявили, що на Землі не залишилося місць з чистим повітрям

У Франції вчені знайшли в повітрі Піренейських гір частинки мікропластику. Примітно, що практично такий же вміст мікропластику у повітрі є і в Парижі.

Волокна мікропластику і фрагменти пластикової плівки знайшли у зразках з малонаселеної частини Піренейського хребта. Фахівці зазначають, що це вкрай нетипово для цих місць. Це доводить, що частинки пластику переміщаються на тільки по воді, але і по повітрю.

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У гірському повітрі знайшли частинки мікропластику

Крім того, рівень мікропластику в гірському повітрі виявився практично таким же, як і в Парижі. Науковці підкреслюють, що на планеті могло вже й не залишитися місць, які можна назвати "чистими".

З 400 мільйонів тонн пластику, що виробляється щорічно, переробляється приблизно 20%. Решта в тому чи іншому вигляді потрапляє в навколишнє середовище.

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