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Настя Каменських – PELIGROSO: нова спекотна пісня NK здивувала фанів
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Співачка Настя Каменських здивувала шанувальників несподіваною новинкою: зірка представила іспанську пісню "Peligroso". На додачу, NK випустила лірик-відео із запальними танцями у відвертому образі. Зацініть прем'єру!
Нова пісня Каменських в жанрі latina pop отримала назву "Peligroso", що в перекладі з іспанської означає "небезпечний". При цьому частину композиції співачка виконує англійською. Запальний трек NK записувала в США з міжнародною командою талановитих авторів, не обійшлося без Потапа. Над відео до пісні також працювали професіонали світового масштабу. Ролик знімали в оранжереї Київського ботанічного саду під керівництвом режисера Тати Белініної. Зацініть спекотний кліп!
Настя Каменських – PELIGROSO – дивитися онлайн новий кліп:
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РELIGROSO: текст і слова пісні Каменських
Yo no quiero que me digas que eres santo
Te preffiero mentiroso y peligrоso
Solo dime y areglamos comoy cuando
Y la cosa aqui se queda entre nosotros
Ya Ya Ya
A mi me gusta peligroso
Ya Ya Ya
Aqui se queda entre los dos
Me gusta un malo que lo haga bien
Que sepa como tocar mi piel
Que entre sabanas de candela
Ay me gusta como me quema
Me gusta un malo que lo haga bien
Que sepa como tocar mi piel
Que entre sabanas de candela
Ay me gusta como me quema
Dangerous
A mi me gusto peligroso
Dangerous
A mi me gusto peligroso
Couse you knowhow i like it
I'll let you take the lead baby
I'm not gonna fight it
I'm craving your fire
No wasting no time no
We're never tired
Dime que tu eres ma-lo
Me voy contigo en un dostres
Dime que tu eres malo malo
Me voy contigo en un dos tres
Ya Ya Ya
A mi me gusto peligroso
Ya Ya Ya
Aqui se queda entre los dos
Me gusta un malo que lo haga bien
Que sepa como tocar mi piel
Que entre sabanas de candela
Ay me gusta como me quema
Me gusta un malo que lo haga bien
Que sepa como tocar mi piel
Que entre sabanas de candela
Ya me gusta como me quema
Dangerous
A mi me gusta peligroso (4)
Dime que tu eres ma-lo
Me voy contigo en un dostres
Dime que tu eres malo malo
Me voy contigo en un dos tres
Me gusta un malo que lo haga bien
Que sepa como tocar mi piel
Que entre sabanas de candela
Ay me gusta como me quema
Me gusta un malo que lo haga bien
Que sepa como tocar mi piel
Que entre sabanas de candela
Ya me gusta como me quema
Dangerous
A mi me gusta peligroso (4)
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