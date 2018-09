Настя Каменських – PELIGROSO: нова спекотна пісня NK здивувала фанів

Співачка Настя Каменських здивувала шанувальників несподіваною новинкою: зірка представила іспанську пісню "Peligroso". На додачу, NK випустила лірик-відео із запальними танцями у відвертому образі. Зацініть прем'єру!

Нова пісня Каменських в жанрі latina pop отримала назву "Peligroso", що в перекладі з іспанської означає "небезпечний". При цьому частину композиції співачка виконує англійською. Запальний трек NK записувала в США з міжнародною командою талановитих авторів, не обійшлося без Потапа. Над відео до пісні також працювали професіонали світового масштабу. Ролик знімали в оранжереї Київського ботанічного саду під керівництвом режисера Тати Белініної. Зацініть спекотний кліп!

Настя Каменських – PELIGROSO – дивитися онлайн новий кліп:

РELIGROSO: текст і слова пісні Каменських

Yo no quiero que me digas que eres santo

Te preffiero mentiroso y peligrоso

Solo dime y areglamos comoy cuando

Y la cosa aqui se queda entre nosotros

Ya Ya Ya

A mi me gusta peligroso

Ya Ya Ya

Aqui se queda entre los dos

Me gusta un malo que lo haga bien

Que sepa como tocar mi piel

Que entre sabanas de candela

Ay me gusta como me quema

Me gusta un malo que lo haga bien

Que sepa como tocar mi piel

Que entre sabanas de candela

Ay me gusta como me quema

Dangerous

A mi me gusto peligroso

Dangerous

A mi me gusto peligroso

Couse you knowhow i like it

I'll let you take the lead baby

I'm not gonna fight it

I'm craving your fire

No wasting no time no

We're never tired

Dime que tu eres ma-lo

Me voy contigo en un dostres

Dime que tu eres malo malo

Me voy contigo en un dos tres

Ya Ya Ya

A mi me gusto peligroso

Ya Ya Ya

Aqui se queda entre los dos

Me gusta un malo que lo haga bien

Que sepa como tocar mi piel

Que entre sabanas de candela

Ay me gusta como me quema

Me gusta un malo que lo haga bien

Que sepa como tocar mi piel

Que entre sabanas de candela

Ya me gusta como me quema

Dangerous

A mi me gusta peligroso (4)

Dime que tu eres ma-lo

Me voy contigo en un dostres

Dime que tu eres malo malo

Me voy contigo en un dos tres

Me gusta un malo que lo haga bien

Que sepa como tocar mi piel

Que entre sabanas de candela

Ay me gusta como me quema

Me gusta un malo que lo haga bien

Que sepa como tocar mi piel

Que entre sabanas de candela

Ya me gusta como me quema

Dangerous

A mi me gusta peligroso (4)

