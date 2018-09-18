Настя Каменських показала спокусливе фото з басейну

Зірка шоу-бізнесу позувала перед камерою, наполовину виринувши з басейну, з закритими очима.

Популярна співачка Настя Каменських закликала всіх займатися спортом, а зокрема плавати. Про це зірка написала на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши пост разом з сексуальним фото.

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На знімку Каменських позує у воді до. Вона сперлася об край басейну і втомлено закрила очі. Для плавання Каменських обрала червоний купальник на товстих бретелях, який вигідно підкреслює форми співачки.

У пості до фото Настя написала, що вона зайнялася плаванням в рамках челленджу-обіцянки за 100 днів. Каменських розповідає про свої плани відвідування басейну і умови виграшу в конкурсі.

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