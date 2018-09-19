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The HARDKISS – Залізна ластівка: слухати онлайн новий альбом гурту

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Зацініть космічний альбом The HARDKISS! - фото 1
Зацініть космічний альбом The HARDKISS!

Гурт The HARDKISS представив свій третій студійний альбом "Залізна ластівка", і більша частина пісень у ньому – українські! Слухайте разом з нами нові та вже добре відомі треки Юлії Саніної і Ко.

Альбом The HARDKISS "Залізна ластівка" складається з 13 пісень, 7 з них – нові. При цьому більша частина треків нової платівки – україномовні: "Журавлі", "Коханці", "Серце", "Кораблі", "Де ти є", "Хто як не ти?", "00:00", "Мелодія" та "Астронавт". Не обійшлося й без англомовних композицій – "Complicity", "Does It Feel", "Forever More" і "Free Me".

Це цікаво: The Hardkiss встановили рекорд на YouTube

За словами учасників гурту The HARDKISS, "Залізна ластівка" – це і космічний корабель, який тримає чіткий курс, і водночас образ жінки. Фронтвумен The HARDKISS Юлія Саніна порівнює платівку з цілісним коконом, у якому панує своя атмосфера: лірика стала інтимнішою, а звучання треків більш електронним. Цікаво, що робота над альбом тривала понад два роки.

Слухайте новинки та пишіть у коментарях, яка пісня сподобалася вам найбільше!

THE HARDKISS – Залізна Ластівка – слухати онлайн новий альбом 2018:

Крім пісень, в платівці "Залізна ластівка" ви почуєте вірші Юлії Саніної, яка, як з'ясувалося, пише поезії ще з семи років та з дитинства мріє випустити власну збірку.

Завантажити альбом THE HARDKISS:

Слухайте також: THE HARDKISS випустили кліп на нову пісню Free Me (відео + текст)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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