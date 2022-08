"Настане час…": Lida Lee та українські зірки присвятили пісню до 31 річниці Незалежності

Lida Lee презентувала спільну пісню з українськими зірками "Настане час…". Цікаво, що це українська версія з авторським текстом співачки світового хіта Майкла Джексона "We Are the World". Слухайте потужну пісню!

До 31 річниці Незалежності України українські зірки об'єднались разом, щоб стати музичним фронтом, який обороняє словом та музикою нашу країну. Ця пісня – присвята військовослужбовцям, які захищають відважно територіальну цілісність нашої країни.

Пісня "Настане час…" – український послідовник світового прикладу єднання та сили", – зазначає співачка.

До цієї музичної роботи доєднались такі українські зірки: TAYANNA, Michelle Andrade, KOLA, LAUD, Roxolana, KHAYAT, Вася Демчук, Nikita Lomakin, CHILIBI, Артур Логай, Діана Глостер, Ніно Басілая, Тимур та Інна Мірошніченко, Ігор Ласточкін, Володимир та Христина Остапчук, Слава Дьомін, Даніель Салем, Неля Шовкопляс, Олександр Педан, Анна Різатдінова, Ірина Сопонару, Євген Клопотенко, Олександра Машлятина, Сергій Мельник, Дмитро Фурдак, Максим Гордєєв, Муаяд, ENLEO, Марко Квітка, Володимир Хоменко, Олексій Донцов, Олексій Суровцев, Даня Білий, Юлія Карпова, Костянтин Войтенко, Антон Нестерко, Назар Грабар, Дмитро Фурдак.

Слухати пісню UKRAINIAN UNITED ARTISTS & LIDA LEE – Настане час…:

Слова пісні UKRAINIAN UNITED ARTISTS & LIDA LEE – Настане час…:

Настане час…

Ми всі побачимося знов!

І в нашій країні лиш співатиме любов!

Слава Україні!

Все пройдемо разом ми!

Ці слова в серцях з нами назавжди…

Настане час!

І переможемо ми

Кожна дитина, спокійно бачитиме сни

Вільне, синє небо

Світанок мирний за вікном,

Всі разом ми спокійно мріятимемо знов!

….

Один ми світ, ми — Україна!

Чекає вдома жінка чоловіка, мати - сина!

Хай зігріє нас любов, надія і віра

Бо жити мирно й вільно - це українська мрія!

Настане час…

І кожен з нас забуде страх!

Але не забудем як палали наші міста в вогнях!

Рідна Україно,

З тобою назавжди!

Ми цілим світом відсвяткуєм перемогу наших сил!

…

Один ми світ, ми — Україна!

Чекає вдома жінка чоловіка, мати - сина!

Хай зігріє нас любов, надія й віра

Бо жити мирно й вільно - це українська мрія!

Разом з тобою, ми пройдемо крізь всі шляхи

Ти лиш тримай мою руку в своїй руці!

Темрява не переможе, світло, що в кожного з нас

Я обійму тебе, як знов настене мирний час!

