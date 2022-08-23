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"То Україна!": Tabakov із донькою Анастасією заспівали пісню, яка зворушила Європу
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Напередодні Дня Незалежності України співак, переможець телепроєктів "Голос країни" та "Шанс" Tabakov (Павло Табаков) представляє патріотичний сингл "То Україна!". Цю пісню виконавець записав спільно зі своєю 11-річною донькою Анастасією та вже встиг виконати її у багатьох містах Франції та Польщі.
Під пісню "То Україна!" плакали, їй аплодували та підспівували на океані у місті Сен-Жиль, у Парижі, Варшаві, Гданську, Любліні та інших містах Європейського Союзу. Найцікавіше, що навіть слухачі, які не розуміють тексту, в один голос кажуть, що в цій пісні є душа України.
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Від початку повномасштабного вторгнення росії на територію України Tabakov презентував кілька пісенних прем'єр, написаних під сильними емоціями від війни: "Забирайся, війна!", "Брате мій, вставай!", "Наш Маріуполь". Усі ці пісні увійшли у численні тематичні збірники "Пісень війни" 2022 року.
Я зараз багато їжджу із благодійними концертами на підтримку ЗСУ по різних країнах світу. Пісня "То Україна!" народилася під впливом слухачів, людей, які після концертів підходять, діляться своєю бідою, тугою за рідним домом, своїми мріями про мирну Україну, яка здолала ворога", – розповідає Tabakov.
"То Україна!" – не просто пісня співака Павла Табакова. Це голос мільйонів українців, які разом з ним співають її на концертах.
Слухати пісню Tabakov & Анастасія Табакова – То Україна!:
Слова пісні Tabakov & Анастасія Табакова – То Україна!:
І.
Мій дім, мій рід, мій край, моя родина, -
Розкраю серце на половину.
І де би я не був, його частина
З тобою назавжди, моя країна.
Ти сонце й небо, в мені рясні дощі,
З тобою назавжди моєї пів душі.
І де би я не був, і серцем і душею
Я залишаюся завжди з країною моєю.
Приспів:
Край неба, неба край - моя країна!
То Україна, то Україна!
Дай Боже, Боже, дай одне єдине -
Щасливу долю для України.
ІІ.
Червоним вишита земля і чорним знаком
Над нею попіл вмить злітає срібним птахом.
Її гарячий хліб в руках тримаю,
І де би я не був, завжди про неї пам’ятаю.
Ти сонце й небо, в мені рясні дощі
З тобою назавжди моєї пів душі.
І де би я не був, і серцем і душею
Я залишаюся завжди з країною моєю.
Приспів.
Мій дім, мій рід, мій край, моя родина…
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