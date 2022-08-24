Тривога, Українська лють, Незалежність: 31 пісня воєнного часу, що пробирає до мурах

Україну неможливо уявити без музики, яка кожному поколінню додавала наснаги та надихала на перемоги. До 31 Дня Незалежності ми склали плейлист сучасних українських пісень, які вийшли під час війни.

З 24 лютого життя українців змінилось назавжди, однак навіть у найскладніші часи війни ми не втрачаємо віру у перемогу та не припиняємо вражати своєю міццю, мужністю та талановитістю. За понад 6 місяців війни наші музиканти встигли стати вірними волонтерами та захисниками, але не відмовились від творчості.

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Тому до Дня Незалежності 2022 Радіо MAXIMUM зібрало нові українські пісні, що назавжди асоціюватимуться з війною та пробиратимуть до мурах.

Нові українські воєнні пісні – слухайте онлайн плейлист:

Зацінити весь плейлист також можна за цим посиланням

Нові українські пісні воєнного часу

1. Христина Соловій – Українська лють

Потужний український кавер на відому італійську повстанську пісню "Bella Ciao" одразу ж припав до душі слухачам. Трек присвячено українським захисникам, які усіма силами борються за нашу рідну землю. Хоч композицію і було створено ще на початку весни, але вона й зараз залишається у трендах.

2. Jerry Heil – #МРІЯ

Знищення літака "Мрія" стало серйозним ударом для України та надихнуло українців до ще більшого спротиву окупантам. Тому не дивно, що ця тема стала частиною нової пісні Jerry Heil. І рядок з композиції "Вони можуть розстріляти "Мрію", але вбити волю їм не вдасться. Кожен буде жати, що посіяв" набув особливого значення.

3. Енджі Крейда – Враже

Сам вірш "Враже" написала поетеса Людмила Горова, і він став настільки вірусним через схожість на відьомське заклинання, що встиг отримати переклади іншими мовами та стати основою для пісні гурту "Енджі Крейда". І таке замовляння проти ворогів захоплює своїм звучанням.

4. TERY – До війни

Українське R’n’B отримує нове звучання завдяки 17-річному співаку TERY (справжнє ім'я Тарас Гудзь) зі справді оксамитовим вокалом. Хоч трек і доволі короткий, але з перших нот змушує додати у плейлист через свою легкість та текст.

5. Артем Пивоваров та DOROFEEVA – Думи

На 100-й день війни Надя Дорофєєва та Артем Пивоваров випустили особливий трек "Думи" за віршем Тараса Шевченка. І ця класика сьогодні стала неабияк актуальною в умовах сучасного життя українців. Також частина коштів з перегляду чорно-білого кліпу на YouTube буде спрямована на гуманітарну допомогу постраждалим від російських окупантів.

6. Океан Ельзи – Квіти мінних зон

Гурт "ОЕ" має чимало болючих та патріотичних пісень, але ця кілька років чекала на вихід у світ, щоб зараз пробирати до глибини душі. Доповнює весь біль українців і потужний кліп з документальними кадрами з фронту.

7. Макс Барських – Буде весна

Барських не часто тішив україномовними треками, але ця композиція стала справжнім промінцем віри. Зважаючи на те, що українці втратили 6 місяців нормального життя, ми все ще надіємось, що зовсім скоро прийде та весна, яка й мала настати після початку повномасштабної війни.

8. SHUMEI – Тривога

Важко уявити, що ще на початку року звук сирен для українців був не чимось моторошним та навіть рутинним. Щодня в українських містах лунають сповіщення про тривогу, яка зайняла своє місце і в пісні молодого виконавця SHUMEI.

9. NK – Я – Україна

Потужний трек від Насті Каменських надихає вірити у перемогу та не здаватись. У тексті йдеться про майбутнє нашої країни, яка витримає весь цей біль та розквітне після закінчення війни. І так обов'язково буде!

10. FAHOT (ТНМК) – Енергодар – це Україна!

Сильний трек про Енергодар мало кого здатен залишити без емоцій. Це місто поблизу найбільшої у Європі Запорізької АЕС зараз перебуває у тимчасовій окупації, а ситуація там дуже напружена через постійні обстріли окупантів. І поки загарбники наражають світ на небезпеку, Україна не відмовляється від жодного свого міста і жодного громадянина, яких силою хоче підкорити рф.

Список всіх треків:

Христина Соловій – Українська лють (Bella Ciao Cover) Jerry Heil – #МРІЯ Енджі Крейда – Враже TERY – До війни Артем Пивоваров х DOROFEEVA – Думи Океан Ельзи – Квіти мінних зон Макс Барських – Буде весна SHUMEI – Тривога NK – Я – Україна FAHOT (ТНМК) – Енергодар – це Україна TRAVINSKIY – Як Ти ANN KOVTUN – ВТОМА SKRYAGA – Давай цілуватися під час сирени MELOVIN – мені не дзвони Саша Чемеров feat. Женя Галич – Досить Паліндром – Літній час Vivienne Mort – Друже Мій діти інженерів – Ти б не повірила Tember Blanche – Ти живий UKRAINIAN UNITED ARTISTS & LIDA LEE – Настане час… Злата Огнєвіч – Світло SHUMEI – Пробач Вася Демчук – Закривай очі ENLEO – інша любов YARMAK FT. ALISA – ДИКЕ ПОЛЕ ZOZULYA – Човен MamaRika – Як ти там живеш Ostrovskyi, MOLODI, Kelsy – Незалежність Skofka – Чути гімн TVORCHI – Боремося THE HARDKISS – Як ти?

Також слухайте патріотичні пісні, які підіймають дух:

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