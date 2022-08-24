На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Тривога, Українська лють, Незалежність: 31 пісня воєнного часу, що пробирає до мурах
-
- 468
Україну неможливо уявити без музики, яка кожному поколінню додавала наснаги та надихала на перемоги. До 31 Дня Незалежності ми склали плейлист сучасних українських пісень, які вийшли під час війни.
З 24 лютого життя українців змінилось назавжди, однак навіть у найскладніші часи війни ми не втрачаємо віру у перемогу та не припиняємо вражати своєю міццю, мужністю та талановитістю. За понад 6 місяців війни наші музиканти встигли стати вірними волонтерами та захисниками, але не відмовились від творчості.
І ще: Нова українська музика: плейлист найкращих пісень за липень
Тому до Дня Незалежності 2022 Радіо MAXIMUM зібрало нові українські пісні, що назавжди асоціюватимуться з війною та пробиратимуть до мурах.
Нові українські воєнні пісні – слухайте онлайн плейлист:
Зацінити весь плейлист також можна за цим посиланням
Нові українські пісні воєнного часу
1. Христина Соловій – Українська лють
Потужний український кавер на відому італійську повстанську пісню "Bella Ciao" одразу ж припав до душі слухачам. Трек присвячено українським захисникам, які усіма силами борються за нашу рідну землю. Хоч композицію і було створено ще на початку весни, але вона й зараз залишається у трендах.
2. Jerry Heil – #МРІЯ
Знищення літака "Мрія" стало серйозним ударом для України та надихнуло українців до ще більшого спротиву окупантам. Тому не дивно, що ця тема стала частиною нової пісні Jerry Heil. І рядок з композиції "Вони можуть розстріляти "Мрію", але вбити волю їм не вдасться. Кожен буде жати, що посіяв" набув особливого значення.
3. Енджі Крейда – Враже
Сам вірш "Враже" написала поетеса Людмила Горова, і він став настільки вірусним через схожість на відьомське заклинання, що встиг отримати переклади іншими мовами та стати основою для пісні гурту "Енджі Крейда". І таке замовляння проти ворогів захоплює своїм звучанням.
4. TERY – До війни
Українське R’n’B отримує нове звучання завдяки 17-річному співаку TERY (справжнє ім'я Тарас Гудзь) зі справді оксамитовим вокалом. Хоч трек і доволі короткий, але з перших нот змушує додати у плейлист через свою легкість та текст.
5. Артем Пивоваров та DOROFEEVA – Думи
На 100-й день війни Надя Дорофєєва та Артем Пивоваров випустили особливий трек "Думи" за віршем Тараса Шевченка. І ця класика сьогодні стала неабияк актуальною в умовах сучасного життя українців. Також частина коштів з перегляду чорно-білого кліпу на YouTube буде спрямована на гуманітарну допомогу постраждалим від російських окупантів.
6. Океан Ельзи – Квіти мінних зон
Гурт "ОЕ" має чимало болючих та патріотичних пісень, але ця кілька років чекала на вихід у світ, щоб зараз пробирати до глибини душі. Доповнює весь біль українців і потужний кліп з документальними кадрами з фронту.
7. Макс Барських – Буде весна
Барських не часто тішив україномовними треками, але ця композиція стала справжнім промінцем віри. Зважаючи на те, що українці втратили 6 місяців нормального життя, ми все ще надіємось, що зовсім скоро прийде та весна, яка й мала настати після початку повномасштабної війни.
8. SHUMEI – Тривога
Важко уявити, що ще на початку року звук сирен для українців був не чимось моторошним та навіть рутинним. Щодня в українських містах лунають сповіщення про тривогу, яка зайняла своє місце і в пісні молодого виконавця SHUMEI.
9. NK – Я – Україна
Потужний трек від Насті Каменських надихає вірити у перемогу та не здаватись. У тексті йдеться про майбутнє нашої країни, яка витримає весь цей біль та розквітне після закінчення війни. І так обов'язково буде!
10. FAHOT (ТНМК) – Енергодар – це Україна!
Сильний трек про Енергодар мало кого здатен залишити без емоцій. Це місто поблизу найбільшої у Європі Запорізької АЕС зараз перебуває у тимчасовій окупації, а ситуація там дуже напружена через постійні обстріли окупантів. І поки загарбники наражають світ на небезпеку, Україна не відмовляється від жодного свого міста і жодного громадянина, яких силою хоче підкорити рф.
Список всіх треків:
- Христина Соловій – Українська лють (Bella Ciao Cover)
- Jerry Heil – #МРІЯ
- Енджі Крейда – Враже
- TERY – До війни
- Артем Пивоваров х DOROFEEVA – Думи
- Океан Ельзи – Квіти мінних зон
- Макс Барських – Буде весна
- SHUMEI – Тривога
- NK – Я – Україна
- FAHOT (ТНМК) – Енергодар – це Україна
- TRAVINSKIY – Як Ти
- ANN KOVTUN – ВТОМА
- SKRYAGA – Давай цілуватися під час сирени
- MELOVIN – мені не дзвони
- Саша Чемеров feat. Женя Галич – Досить
- Паліндром – Літній час
- Vivienne Mort – Друже Мій
- діти інженерів – Ти б не повірила
- Tember Blanche – Ти живий
- UKRAINIAN UNITED ARTISTS & LIDA LEE – Настане час…
- Злата Огнєвіч – Світло
- SHUMEI – Пробач
- Вася Демчук – Закривай очі
- ENLEO – інша любов
- YARMAK FT. ALISA – ДИКЕ ПОЛЕ
- ZOZULYA – Човен
- MamaRika – Як ти там живеш
- Ostrovskyi, MOLODI, Kelsy – Незалежність
- Skofka – Чути гімн
- TVORCHI – Боремося
- THE HARDKISS – Як ти?
Також слухайте патріотичні пісні, які підіймають дух:
Читайте також: Пісні про перемогу та про біль: нові українські хіти, які варто почути
-
16:22Як підготувати своє авто до продажу: корисні поради водіям
-
15:52Тренерка Ана Чері показала нові спокусливі фото на пляжі
-
15:2126 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
14:52Погода в Україні 26 серпня: синоптик попередила про сильні зливи з градом
-
14:23Гуакамоле від шеф-кухаря: простий рецепт судді "МастерШеф"
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
13:50Вихідні і свята у вересні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
13:21Новий рекорд: ось скільки разів лунала повітряна тривога в Україні у День Незалежності
-
12:53Видання Inker виклало у вільний доступ серію коміксів про оборону "Азовсталі"
-
12:21"Настане час…": Lida Lee та українські зірки присвятили пісню до 31 річниці Незалежності
-
11:52"Крапають": DOROFEEVA презентувала свою першу україномовну пісню
-
11:21День ангела у вересні 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
10:54Львівська філармонія, оркестр INSO-Lviv запрошують на благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ
-
10:22Ектор Хіменес-Браво приготував куряче стегно в авторському соусі: рецепт від шеф-кухаря
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
09:51"Моя Україна": 13-річний співак Денис Іваник вразив піснею про війну
-
09:22Бачити та чути Україну: Львівська філармонія розпочинає нові концерти Бетховена і Брамса
-
08:50ТОП 5 найкрасивіших доріг світу: автомобільні маршрути, від яких перехоплює подих
-
08:157 українських слів про свободу і гідність, які передають силу духу нашого народу
- 24 серпня
-
20:4425 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:12Чи потрібно робити щеплення від сказу, якщо вкусила домашня тварина: відповідь медиків
-
19:47Як насправді проявляється втома та як її подолати
-
19:11Інженер створив комп'ютер усередині цеглинки Lego
-
18:30Смажений кавун: 2 оригінальні рецепти від шеф-кухаря
-
17:45McDonald's випустив гель для душу з ароматом Big Mac
-
13:21Новий рекорд: ось скільки разів лунала повітряна тривога в Україні у День Незалежності
-
09:51"Моя Україна": 13-річний співак Денис Іваник вразив піснею про війну
- 24 серпня
-
20:4425 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:14Непереможні, коли об'єднані: як зірки вітають з Днем Незалежності під час війни
-
13:33Тривога, Українська лють, Незалежність: 31 пісня воєнного часу, що пробирає до мурах
-
10:24Говори красиво: 31 потужне слово, яке характеризує нашу Незалежність
- 23 серпня
-
20:18Як спілкуватись з токсичними людьми без шкоди для себе: поради психологів
-
16:24Рідна мати моя: Анна Трінчер з бабусею і мамою зворушила "Піснею про рушник"
-
13:53Кабмін продовжив карантин в Україні до 2023 року
-
10:21Співачка BATURA презентувала пісню "Мій бій" про вільну націю
- 22 серпня
-
20:44Сусідній будинок нас фактично врятував, – українка розповіла про перші обстріли Харкова
-
18:30Як смачно запекти кукурудзу в духовці: альтернативний рецепт
-
15:50Коли заборонено рух через залізничний переїзд: правила, про які водії часто забувають
-
13:29У разі радіаційної аварії: в МОЗ нагадали про йодну профілактику
-
09:55Радіаційна небезпека і евакуація з міста: як звучать нові сигнали тривоги
- 21 серпня
-
20:3322 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
16:35Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 серпня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:32Народний супутник від Притули: три фейки, які ширяться в мережі
-
09:45УСИК – ДЖОШУА 2: результат та відео епічного поєдинку
- 20 серпня
-
20:3821 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
16:30Music for Ukraine у Spotify появился плейлист UNITED24 до Дня Незалежнності
-
12:58Не шампіньйон і не підосиновик: правильні назви улюблених грибів українською
-
10:40У яких випадках варто викликати "швидку": майже третина хворих телефонують на 103 даремно
- 19 серпня
-
20:3320 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:25На землі, в повітрі і на морі: Пономарьов, DZIDZIO та Антитіла випустили новий хіт