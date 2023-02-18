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"Народження Мрії" – слухайте новий сингл від дуету PANCHYSHYN та SVIT
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Двоє незалежних артистів PANCHYSHYN і SVIT знову заявляють про себе новою дуетною роботою "Народження Мрії", яка є присвятою річниці війни між Україною і росією. Слухайте музичну прем'єру!
Це вже третя спільна музична робота PANCHYSHYN і SVIT. Раніше артисти презентували композиції "Пообіцяй" та "Ти мені розкажи", які можна почути на хвилях провідних радіостанцій України.
І ще: Коля Сєрга презентував атмосферний кліп і пісню "Молитва"
Впевнені кроки в майбутнє і пам'ять про наше минуле – відтепер так виглядає життя кожного українця. Ми спустошені війною і водночас сповнені надії на відродження наших рідних міст. Кожен з нас тепер точно знає, що немає нічого неможливого на шляху до свободи. Ми стаємо разом, аби показати світові біль нашої незламної України, її рани та шрами. "Народження Мрії" – об'єднання візуального мистецтва й музичного. Це новаторський проєкт, де картини оживають під музику. Проживи українську реальність з нами й ти",– саме так говорять про свій новий сингл артисти.
Потужну композицію підсилює відеоробота, яку зняли разом із львівською командою FLASH Video Production. Картини, які оживають в кліпі – роботи українського художника Леся Панчишина. Ця серія має назву "We will never forget", вона показує зруйновані війною міста України, а також всеукраїнську мрію і велику надію на відродження.
Слухайте пісню PANCHYSHYN & SVIT – Народження мрії:
Слова пісні PANCHYSHYN & SVIT – Народження мрії:
Однакові ранки і вечори
Нехай ці світанки хоча би були
Я стану навпроти своїх Богів
Складаю в картини мереживо слів
Приспів:
Дай мені надію
Далі жити я зумію
Коли серце гріє
Народження мрії
Дай мені надію
Далі жити я зумію
Коли серце гріє
Народження мрії
Нам не забути наших братів
Ми своє майбутнє зможем знайти
І станем навпроти своїх Богів
Складаємо в ноти мереживо слів
Приспів:
Дайте нам надію
Далі жити ми зумієм
Коли серце гріє
Народження мрії
Дайте нам надію
Далі жити ми зумієм
Коли серце гріє
Народження мрії
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