"Народження Мрії" – слухайте новий сингл від дуету PANCHYSHYN та SVIT

Двоє незалежних артистів PANCHYSHYN і SVIT знову заявляють про себе новою дуетною роботою "Народження Мрії", яка є присвятою річниці війни між Україною і росією. Слухайте музичну прем'єру!

​​Це вже третя спільна музична робота PANCHYSHYN і SVIT. Раніше артисти презентували композиції "Пообіцяй" та "Ти мені розкажи", які можна почути на хвилях провідних радіостанцій України.

Впевнені кроки в майбутнє і пам'ять про наше минуле – відтепер так виглядає життя кожного українця. Ми спустошені війною і водночас сповнені надії на відродження наших рідних міст. Кожен з нас тепер точно знає, що немає нічого неможливого на шляху до свободи. Ми стаємо разом, аби показати світові біль нашої незламної України, її рани та шрами. "Народження Мрії" – об'єднання візуального мистецтва й музичного. Це новаторський проєкт, де картини оживають під музику. Проживи українську реальність з нами й ти",– саме так говорять про свій новий сингл артисти.

Потужну композицію підсилює відеоробота, яку зняли разом із львівською командою FLASH Video Production. Картини, які оживають в кліпі – роботи українського художника Леся Панчишина. Ця серія має назву "We will never forget", вона показує зруйновані війною міста України, а також всеукраїнську мрію і велику надію на відродження.

Слухайте пісню PANCHYSHYN & SVIT – Народження мрії:

Слова пісні PANCHYSHYN & SVIT – Народження мрії:

Однакові ранки і вечори

Нехай ці світанки хоча би були

Я стану навпроти своїх Богів

Складаю в картини мереживо слів

Приспів:

Дай мені надію

Далі жити я зумію

Коли серце гріє

Народження мрії

Дай мені надію

Далі жити я зумію

Коли серце гріє

Народження мрії



Нам не забути наших братів

Ми своє майбутнє зможем знайти

І станем навпроти своїх Богів

Складаємо в ноти мереживо слів

Приспів:

Дайте нам надію

Далі жити ми зумієм

Коли серце гріє

Народження мрії

Дайте нам надію

Далі жити ми зумієм

Коли серце гріє

Народження мрії

