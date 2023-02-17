Пивоваров та Соловій презентували кліп на романтичний саундтрек до анімації "Мавка"

Студія Animagrad (FILM.UA Group) представила романтичний кліп на саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня" у виконанні Артема Пивоварова та Христини Соловій. Прем’єра анімаційної стрічки в українських кінотеатрах відбудеться 2 березня 2023 року.

Чуттєві кадри з головними героями мультфільму "Лісова пісня" з Мавкою та Лукашем, фантазійні локації, чуттєвий дует Артема та Христини дивіться у новому музичному відео, яке з'явилося у Youtube.

Читайте також: "Мавка. Лісова пісня" – відома дата виходу українського мультфільму в кінопрокат

Саундпродюсером та композитором "Мови вітру", автором мелодії та аранжування став Артем Пивоваров. Текст майбутнього хіта створений Артемом та Христиною у співавторстві – слова писали кожен для свого куплету.

Це емоційна композиція про кохання попри різні обставини і смертельну небезпеку. У ній йдеться про почуття двох сердець із різних світів. Вона надихає і дає надію, що любов і музика переможуть будь-яке зло. Тому її вихід був приурочений до 14 лютого", – каже Артем Пивоваров.

Мавка. Лісова пісня

Зйомки кліпу на пісню проходили в Києві в одному з павільйонів кіностудії FILM.UA. Режисером-постановником відеороботи виступив Андрій Колесник, оператором-постановником – Сергій Ревуцький, а неймовірні образи для виконавців створила талановита Дзвінка Сивик. Кадри за участю Артема та Христини у фантазійних локаціях доповнюють епізоди з анімаційного мультфільму, більшість з яких глядачі побачать вперше.

Дивитися чуттєвий кліп на саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня":

Це цікаво: "Книга-Мандрівка" створила мультфільм про Головнокомандувача ЗСУ Залужного