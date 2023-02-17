На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Пивоваров та Соловій презентували кліп на романтичний саундтрек до анімації "Мавка"
-
- 68
Студія Animagrad (FILM.UA Group) представила романтичний кліп на саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня" у виконанні Артема Пивоварова та Христини Соловій. Прем’єра анімаційної стрічки в українських кінотеатрах відбудеться 2 березня 2023 року.
Чуттєві кадри з головними героями мультфільму "Лісова пісня" з Мавкою та Лукашем, фантазійні локації, чуттєвий дует Артема та Христини дивіться у новому музичному відео, яке з'явилося у Youtube.
Читайте також: "Мавка. Лісова пісня" – відома дата виходу українського мультфільму в кінопрокат
Саундпродюсером та композитором "Мови вітру", автором мелодії та аранжування став Артем Пивоваров. Текст майбутнього хіта створений Артемом та Христиною у співавторстві – слова писали кожен для свого куплету.
Це емоційна композиція про кохання попри різні обставини і смертельну небезпеку. У ній йдеться про почуття двох сердець із різних світів. Вона надихає і дає надію, що любов і музика переможуть будь-яке зло. Тому її вихід був приурочений до 14 лютого", – каже Артем Пивоваров.
Зйомки кліпу на пісню проходили в Києві в одному з павільйонів кіностудії FILM.UA. Режисером-постановником відеороботи виступив Андрій Колесник, оператором-постановником – Сергій Ревуцький, а неймовірні образи для виконавців створила талановита Дзвінка Сивик. Кадри за участю Артема та Христини у фантазійних локаціях доповнюють епізоди з анімаційного мультфільму, більшість з яких глядачі побачать вперше.
Дивитися чуттєвий кліп на саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня":
Це цікаво: "Книга-Мандрівка" створила мультфільм про Головнокомандувача ЗСУ Залужного
- 17 лютого
-
20:32Українець бореться за звання найкращого футболіста тижня Ліги Європи
-
19:31Інтерв'ю з MOLODI: музиканти розповіли про рідний Маріуполь, українську мову та творчість
-
18:3218 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:29"Ця пісня про людей" – KOLA та MamaRika зняли кліп, який не можливо дивитися без сліз
-
16:26Міф чи правда: експерти розповіли, як полоскання впливає на біль у горлі
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:33Леонардо Ді Капріо з нами – американський актор зробив пожертву до фонду Олени Зеленської
-
14:33Пивоваров та Соловій презентували кліп на романтичний саундтрек до анімації "Мавка"
-
13:35Ось це фото переможця конкурсу Travel Photographer of the Year 2022
-
12:32З'явився перший тизер фільму "Добре, що мама не знає", у якому грав Паша Лі
-
11:28Набридло картопляне пюре? Приготуйте його так і наново розсмакуйте цей гарнір
-
10:31Анастасія Панова показала, яку сукню обрала на Miss Charm 2023
-
09:35ТОП 10 найкумедніших фото із мешканцями лісу від парку "Сколівські Бескиди"
-
08:30Для людей з інвалідністю відкриють спеціальні автошколи
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 16 лютого
-
20:3317 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:26У мережі з'явилось перше фото зі зйомок продовження Джокера, у кадрі – Леді Гага
-
18:30Заява про шлюб та розмитнення авто – якими ще послугами можна буде скористатися у Дії
-
17:27З турботою про тварин – 10 українських вокзалів отримали зручні поїлки для чотирилапих
-
16:23У списку тільки одна жінка-зірка – Forbes назвав 10 найоплачуваніших артистів 2022 року
-
15:25Букмекери вже зробили перші прогнози щодо переможців Євробачення 2023
-
14:21Назвали найдорожче місто для святкування Дня закоханих: спойлер – це не Париж
-
13:29Кохання врятує світ – українські полярники показали милі фото закоханих пінгвінів
-
12:21Експертка розповіла, що робити, якщо немає апетиту
-
11:24Які секс-товари купують українці – дослідження від LoveSpace
- 17 лютого
-
19:31Інтерв'ю з MOLODI: музиканти розповіли про рідний Маріуполь, українську мову та творчість
-
14:33Пивоваров та Соловій презентували кліп на романтичний саундтрек до анімації "Мавка"
-
10:31Анастасія Панова показала, яку сукню обрала на Miss Charm 2023
- 16 лютого
-
18:30Заява про шлюб та розмитнення авто – якими ще послугами можна буде скористатися у Дії
-
14:21Назвали найдорожче місто для святкування Дня закоханих: спойлер – це не Париж
-
10:27Відео військового оркестру, який зіграв на РПГ, автоматі та Джавеліні, стає вірусним
- 15 лютого
-
19:30"Коли твоя земля в війні" – Віктор Винник і МЕРІ випустили нову пісню й кліп на неї
-
14:29"Індекс Біг Мака" показав, що гривня в топ-5 недооцінених валют
-
10:28Дивіться фантастичне відео, як пацюк вкрав з ювелірного магазину кольє з діамантами
- 14 лютого
-
18:30Хорватський гурт виступить з піснею на Євробаченні, яку вважають насмішкою над путіним
-
14:30Сильний жест від італійця – Дзаньоло взяв 17-й номер в пам'ять про фаната з Туреччини
-
10:27Як налаштуватися зранку на продуктивний робочий день в умовах війни – психологічні поради
- 13 лютого
-
19:34Польща полегшила умови для українських водіїв
-
14:32Як змиритися з відключенням світла і перестати психувати – психологічні поради
-
10:29Brit Awards 2023 – список переможців головної музичної премії Британії
- 12 лютого
-
19:34Факапи, сюрпризи та плани – зірки розповіли, як святкуватимуть день Святого Валентина 2023
-
14:33Антитіла презентували кліп на пісню "Фортеця Бахмут", яке зняли прямо на передовій
-
10:26Наталія Могилевська переспівала свій хіт "Любила" українською
- 11 лютого
-
18:30У мережі показали неймовірне фото 100-метрового водоспаду, який замерз у Криму
-
13:27"Книга-Мандрівка" створила мультфільм про Головнокомандувача ЗСУ Залужного
-
09:26Гурт Limp Bizkit випустив кліп з діпфейками Зеленського та путіна– дивіться крінжове відео
- 10 лютого
-
18:27Інтерв'ю з T.HUTSULS – про початок становлення, самобутність і місію колоритного гурту
-
13:31"Най хтос лиш слово скаже шє на діалект" – 15 гуцульських слів від запальної FIINKA
-
09:26Українська модель з'явилася на Тижні моди в Нью-Йорку з посланням до путіна
- 09 лютого
-
18:24Інтерв'ю з Андрієм Кравченком – ватажок "вовчиць" про допомогу ЗСУ, пісні та рецепт щастя