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Коля Сєрга презентував атмосферний кліп і пісню "Молитва"
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Музичний кліп "Молитва" створений у жанрі фентезі на основі архетипів українського фольклору, де жіночі образи уособлюють сучасну Україну, а чоловічі – її безстрашних воїнів.
Кліп презентував Коля Сєрга на своєму каналі у Youtube.
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Режисером виступив Микита Квасніков, який працював з музикантом Олександром Чемеровим. Відео створене у стилі українського фольклору та фантастики.
Зйомки відбулися в Києві та Київській області. Головною героїнею кліпу є акторка Марія Стопник.
Музичний кліп "Молитва" створений на основі архетипів українського фольклору, де жіночі образи уособлюють сучасну Україну, а чоловічі – її безстрашних воїнів. Під час його створення автори пішли на творчий експеримент, додали у роботі елементи кіберпанку та українського поетичного кіно.
Сюжет кліпу відтворює метафору великої концентрації Любові задля пробудження Віри у Духа-захисника. Ця робота в естетичному плані та на підсвідомому рівні має на меті вселити у глядача Надію, що краса української душі в котрий раз освітить темряву тяжких часів, – каже Коля Сєрга.
Дивіться кліп Колі Сєрги "Молитва":
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