Коля Сєрга презентував атмосферний кліп і пісню "Молитва"

Музичний кліп "Молитва" створений у жанрі фентезі на основі архетипів українського фольклору, де жіночі образи уособлюють сучасну Україну, а чоловічі – її безстрашних воїнів.

Кліп презентував Коля Сєрга на своєму каналі у Youtube.

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Режисером виступив Микита Квасніков, який працював з музикантом Олександром Чемеровим. Відео створене у стилі українського фольклору та фантастики.

Зйомки відбулися в Києві та Київській області. Головною героїнею кліпу є акторка Марія Стопник.

Музичний кліп "Молитва" створений на основі архетипів українського фольклору, де жіночі образи уособлюють сучасну Україну, а чоловічі – її безстрашних воїнів. Під час його створення автори пішли на творчий експеримент, додали у роботі елементи кіберпанку та українського поетичного кіно.

Сюжет кліпу відтворює метафору великої концентрації Любові задля пробудження Віри у Духа-захисника. Ця робота в естетичному плані та на підсвідомому рівні має на меті вселити у глядача Надію, що краса української душі в котрий раз освітить темряву тяжких часів, – каже Коля Сєрга.

Дивіться кліп Колі Сєрги "Молитва":

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