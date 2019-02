Нацвідбір на Євробачення 2019: судді кумедно потролили Ivan NAVІ

Український артист Ivan NAVI відкрив другий півфінал Нацвідбору на Євробачення 2019. Цей виступ запам'ятався не тільки запальною піснею, а й підколами Сергія Притули та коментарями суддів.

На сцені Нацвідбору 2019 Ivan NAVІ виконав дебютну англомовну пісню All For The Love. Однак запальний номер із яскравими бек-вокалістами запідозрили в плагіаті.

Ведучий Сергій Притула одразу після виступу звернувся до виконавця зі словами "Привіт, Джастіне", натякаючи на схожість композиції на хіт Тімберлейка. Судді відбору Джамала та Євген Філатов також зазначили, що, крім "Can't Stop the Feeling", виступ Ivan NAVI нагадав їм номер представника Швеції на Євробаченні 2018.

Андрій Данилко резюмував, що в пісні було мало Івана, а більше запозичень від західних зірок. При цьому він похвалив "українського Бібера" за легкий, "як дитяче шампанське", виступ. Загалом члени журі позитивно оцінили номер конкурсанта. А як вам відкриття Нацвідбору?

Дивитися онлайн виступ Ivan NAVI – All For The Love:

