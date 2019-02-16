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Нацвідбір на Євробачення 2019

Нацвідбір на Євробачення 2019: дивитися онлайн другий півфінал

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Пряма трансляція другого півфіналу Нацвідбору - фото 1
Пряма трансляція другого півфіналу Нацвідбору

Трансляція головного музичного конкурсу України – на Радіо МАКСИМУМ. Дивіться онлайн другий півфінал Нацвідбору на Євробачення 2019 та вболівайте за своїх фаворитів!

Національний відбір на Євробачення 2019 визначить, хто ж представлятиме Україну в Тель-Авіві. Другий півфінал конкурсу стартує 16 лютого о 19.00. У ньому виступлять 8 учасників, однак за результатами голосування суддів та глядачів до фіналу потраплять лише троє з них.

І ще: Хто вже пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2019

Кому ж з виконавців це вдасться? Дивіться прямий ефір разом з нами!

Нацвідбір на Євробачення – дивитися онлайн півфінал 16-02-2019 на СТБ:

Учасники виступають у такому порядку:

  1. Ivan NAVI
  2. ANNA MARIA
  3. KAZKA
  4. KiRA MAZUR
  5. LAUD
  6. KHAYAT
  7. Braii
  8. Freedom Jazz

Щоб підтримати свого фаворита, голосуйте за нього! Усе вирішують ваші голоси, а також оцінки суддів – Джамали, Андрія Данилка та Євгена Філатова.

Читайте також: MARUV – Siren song: пісня фіналістки Нацвідбору очолила світові рейтинги

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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