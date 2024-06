На аукціоні в Британії продадуть мотиваційні постери часів Другої світової війни

Три оригінальні британські плакати часів Другої світової війни Keep Calm and Carry On ("Зберігайте спокій та продовжуйте") продадуть на аукціоні Anderson and Garland. Він пройде 4 липня в Ньюкаслі (Англія).

Їхня очікувана вартість сягає понад 6000 фунтів стерлінгів. Про це повідомляє видання BBC.

Постери були створені за дорученням Міністерства інформації Великої Британії у 1939 році (до початку Другої світової війни). Їхня мета була – підняти моральний дух британців у разі наступу нацистів.

Мотиваційні плакати мали напис Keep Calm and Carry On "Зберігайте спокій і продовжуйте". Цей дизайн мав обмежене розповсюдження. Його зберігали "для використання під час серйозних криз".

Мотиваційні постери / Anderson and Garland

Також у Британії активно розповсюджували в перші місяці війни інші два види плакатів із написами Your Courage, Your Cheerfulness, Your Resolution Will Bring Us Victory ("Ваша сміливість, ваша життєрадісність, ваша рішучість принесуть нам перемогу") та Freedom is In Peril ("Свобода в небезпеці").

Плакати на аукціон віддав поліціянт із Саффолку, вони в нього залишилися з часів Другої світової війни. Аукціонний дім Anderson and Garland виставить ці постери на аукціон 4 липня, їх продадуть за орієнтовною вартістю від 1200 до 3000 фунтів стерлінгів.

Мотиваційні постери / Anderson and Garland

