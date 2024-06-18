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Голлівудська зірка Вігго Мортенсен відвідав кінофестиваль "Миколайчук OPEN" у Чернівцях

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Вігго Мортенсен - фото 1
Вігго Мортенсен / БукІнфо

Популярний актор та тричі номінант на "Оскар" Вігго Мортенсен приїхав у Чернівці у день відкриття кінофестивалю "Миколайчук OPEN". Його фільм "Мертві не завдають болю" покажуть на церемонії відкриття.

Головною подією першого дня фестивалю став показ фільму Мортенсена, який виступив у ролі режисера, сценариста та виконавця однієї з головних ролей. Про це пише видання Суспільне Чернівці.

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Актор сам висловив бажання долучитися до кінофестивалю, оскільки зараз у нього триває тур Європою, де він презентує фільм, повідомив Суспільному програмний директор кінофестивалю Алекс Малишенко.

У світі глядачі встигли подивитися кінострічку лише на декількох кінофестивалях, зокрема у Торонто минулого року. Також фільм вийшов у широкий кінопрокат у декількох країнах світу минулого місяця. Сюжет фільму розгортається у 1860-х роках у США, під час Громадянської війни, і це вестерн з історією кохання на тлі війни.

Фільм "Мертві не завдають болю" підіймає тему вкладу жінок у війну й те, як багато на них покладено. На них тримається дуже багато й економіка у тому числі. Працюючи над фільмом мені було цікаво прослідкувати за долею сильної, звичайної жінки, чоловік якої пішов на війну. Жоден цар, чи правитель не прийде й не захистить її. Вона може розраховувати тільки на свої сили, – розповів Віґґо Мортенсен.

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Вігго Мортенсен / БукІнфо

Вігго Мортенсен – американський актор данського походження, відомий своєю роллю Арагорна у фільмі "Володар перснів". Його тричі номінували на премію "Оскар" у 2008, 2017 та 2019 роках.

Він один із тих голлівудських зірок, які публічно підтримали Україну. Нещодавно він записав відео у футболці з тризубом на підтримку України на кінофестивалі у Глазго.

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Вігго Мортенсен / БукІнфо

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Джерело: Суспільне Чернівці
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