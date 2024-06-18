Письменник Сергій Жадан присвятив вірш медичному батальйону "Госпітальєри"

Нещодавно письменник та виконавець Сергій Жадан долучився до лав 13 бригади Нацгвардії "Хартія". Проте він не перестає займатись творчістю навіть у війську.

Нещодавно Сергій Жадан потішив своїх підписників новим неймовірним віршем.

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Сергій Жадан зачитав свого вірша "Вони б мали тебе називати сестрою...", який поет присвятив медичному батальйону "Госпітальєри".

Вони б мали тебе називати сестрою. Просто мертві не пам'ятають про батьків та освіту. Правда про світ виявилась замалою, аби в ній вмістити все, що ти хочеш від світу... – розповідає Жадан.

18 червня Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри відзначають свою першу річницю.

Звісно, наша "стара" навчальна база функціонує вже набагато більше – з 2015 року тут формувалися покоління Госпітальєрів. Когось вже немає поруч із нами, але памʼять про кожного й кожну в серцях. Назавжди. Рік, як ми полагодили, відновили, покращили та просто зробили офігезною для навчань нашу стару базу – "острівець" викладання курсів з такмеду та вже повноцінний другий навчальний центр батальйону, – йдеться на їх сторінці.

Сергій Жадан – це письменник, перекладач та фронтмен гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма". Серед його найвідоміших книг: романи "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Інтернат" і поетичні збірки "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри", "Скрипниківка" та інші.

Він брав активну участь у харківському Євромайдані та виступав за звільнення з російського ув'язнення режисера Олега Сенцова. З початку російсько-української війни надає волонтерську допомогу ЗСУ. Заснував благодійний фонд, який підтримує освітні та культурні ініціативи.

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