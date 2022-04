На аукціон виставили сукню Сари Джессіки Паркер, щоб допомогти Україні

Знаменитий американський бренд Oscar de la Renta організував онлайн-аукціон, на якому продасть знакові вінтажні аутфіти, зокрема сукню Сари Джессіки Паркер.

Аукціон завершиться увечері у четвер, 31 березня, пише hypebae.

Один із найяскравіших лотів – коктейльна сукня, яку акторка одягала на прем'єру сиквелу культового серіалу Секс і місто – And just like that. Стартова ціна цього лота $5 тисяч.

На створення цієї сукні у нью-йоркського ательє пішло 158 годин. Воно вручну розшите паєтками у формі квітів магнолії. Нижня спідниця з рожевого тюлю – це ода культовій спідниці-пачці головної героїні серіалу Керрі Бредшоу, яку вона мала в першому сезоні популярного серіалу.

