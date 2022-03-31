У Чернівцях проведуть незвичайний концерт: музика звучатиме з бомбосховища

У ці непрості часи надзвичайно важливо не втрачати оптимізм. Тож ми дуже тішимося, коли наші музиканти влаштовують концерти. Один із них проведуть у Чернівцях у бомбосховищі.

Концерт організують музиканти Чернівецької обласної філармонії. Вони виконають музичні твори разом з колегами з інших міст, які втратили свої оселі та знайшли прихисток у місті.

Варте уваги: Український композитор проведе живий концерт у бомбосховищі

Концерт у бомбосховищі – не лише про музику. Між виконанням творів вимушені переселенці у прямому ефірі розкажуть власні історії. А під час самого концерту збиратимуть гроші на потреби вимушено переміщених осіб, а також бійців ЗСУ.

Слухачам зіграють твори геніальних українських композиторів, маловідомих в Європі. Послухати концерт можна у прямому ефірі та записі в Україні та за кордоном.

Концерт відбудеться 31 березня 2022 року о 18:00. Не проґавте!

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