"Кошмар Маріуполя": обкладинка The Guardian вийшла з ілюстрацією української художниці

На квітневій обкладинці британського тижневика The Guardian Weekly з'явилася ілюстрація української художниці. Вона зображає весь біль та емоції, які зараз переживає Маріуполь.

Обкладинка журналу отримала назву "Кошмар Маріуполя". На ній зображена жінка, яка пригортає до себе дитину. На фоні в них будинок, що палає.

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Щоразу, коли я чую про нові злочини проти свого народу, частина мене зникає. Я щоразу думаю, що російські окупанти не в змозі зробити більш ганебні вчинки, але потім настає ранок, і я дізнаюся про ще огидніші речі, – каже ілюстраторка Марія Фойя.

Мисткиня з Києва евакуювалася на західну Україну. Вона додала, що те, що окупанти зробили з Маріуполем, неможливо пробачити. Це, наголосила художниця, жахіття, яке відбувається у XXI столітті. Але Марія Фойя надіється, що дуже скоро наша країна переможе і мир буде в Україні.

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