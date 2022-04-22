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Музиканти за Україну: слухайте "Ой у лузі" на домбрі та Гімн України на віолончелі

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Музиканти за Україну: слухайте "Ой у лузі" на домбрі та Гімн України на віолончелі - фото 1

Казахська домбристка Айгуль Улкенбаєва зіграла "Ой, у лузі червона калина...", а американський віолончеліст китайського походження Йо-Йо Ма виконав Гімн України. Слухайте бездоганні виконання від закордонних талановитих музикантів!

Музиканти з усього світу підтримують Україну – висловлюють підтримку перед багатомільйонною аудиторією, переказують кошти, влаштовують аукціони та благодійні концерти тощо. Також до підтримки нашої культури можна долучитися, якщо записувати та поширювати українські пісні, що і зробили Айгуль Улкенбаєва та Йо Йо Ма.

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Гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина..." зіграла відома казахська музикантка Айгуль Улкенбаєва. Вона виконала цю мелодію на домбрі – казахському народному двострунному щипковому музичному інструменті.

А володар 18 премій "Греммі" Йо Йо Ма зіграв на віолончелі Гімн України. Американець китайського походження майстерно володіє інструментом.

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