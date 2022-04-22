"Горда і стійка країна": Ед Ширан показав новий кліп "2step", знятий в Україні

Популярний британський співак Ед Ширан випустив кліп на трек "2step", який вже впевнено підкорює мережу. Саме ж відео знімалось у кількох районах Києва. Зацініть!

Поп-зірка Ед Ширан потішив прихильників випуском новенького кліпу на пісню "2step", створену разом з хіп-хопером Lil Baby. Новинку було знято в столиці України, тож на її початку виконавець поділився враженнями від зйомок та Києва, пише Радіо MAXIMUM.

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У відео можна впізнати локації поблизу механіко-математичного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка, а також київські спальні райони. Звісно ж, не обійшлось без танців, які стали вже родзинкою нових кліпів Еда.

Я зняв відео на "2step" у Києві, в Україні, до того, як там почалися руйнівні акти насильства. Це була моя перша поїздка до країни, і я відчував неймовірну гостинність, перебуваючи там: від кожного члена знімальної команди до звичайних людей, яких я зустрів під час відпочинку. Україна – горда і стійка країна, і я вдячний за те, що мені пощастило зняти там кліп. Я продовжу підтримувати Україну і пожертвую всі свої авторські збори від переглядів відео на YouTube організації DEC для допомоги Україні", – зауважив Ширан на початку відео.

Ed Sheeran – 2step feat. Lil Baby, дивіться кліп онлайн:

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