Польський пекар випікає в Бучі хліб і паски для українців – фото

Пекар з Польщі після моторошних кадрів з Київщини після окупантів вирішив приїхати та пекти хліб для українців. І це не сюжет нового фільму від Netflix, а реальна історія.

Польський пекар Яцек Полєвскі з перших днів вторгнення російських військових підтримував Україну. Але жахливі кадри з Київщини змусили його покинути місто Познань та поїхати у Бучу, щоб тут пекти хліб для українців. Незвичайну історію розповів український кондитер Андрій Пивовар у себе на фейсбуці.

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Полєвскі разом з власниками місцевої пекарні "Хатинка пекаря" повернули до ладу приміщення і почали пекти хліб. Перед світлим святом Великодня він весь день пік паски для українських військових, а вночі взявся за свій фірмовий житній хліб.

І от прийшов вечір, а разом з ним ми з Яцеком Полєвскі ідемо в нічну зміну, щоб виробляти його фірмовий житній хліб на заквасці, який він лагідно називає Czarny Chleb, щоб зранку передати його нашим хлопцям. Пан Яцек приїздив до нас с самого міста Познань, щоб допомагати нашим пекарням пекти хліб для людей та годувати всіх, хто цього потребує. Дякуємо всім нашим друзям з братньої Польщі, які відгукнулися за покликом серця і протягнули руку допомоги!, – додав Андрій Пивовар під кадрами, зробленими у пекарні.

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