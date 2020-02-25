Мріє, не зрадь: діти перетворили вірш Лесі України на крутий реп

Мріє, не зрадь – це емоційна пісенна прем'єра до дня народження Лесі Українки. Діти із Творчої школи Павла Табакова зарепували маловідомий вірш поетеси. Дивіться кліп, слухайте пісню онлайн та дізнавайтесь текст на Радіо МАКСИМУМ.

Мріє, не зрадь – це репове прочитання поезії Лесі Українки, якого ще ніхто не робив. А все розпочалося зі звичайних читань на заняттях з акторської майстерності у Творчій школі Павла Табакова, яка вже два роки діє у Львові. І все б так і закінчилось емоційним прочитанням, але Павло Табаков почув вірш, взяв текст і вже до кінця заняття вийшов з демоверсією цієї емоційної прем'єри у стилі реп.

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Це слова, які діти точно ніколи не забудуть. Це той випадок, коли поезія Лесі Українки стала цікавою для підлітків, які тепер читають, вишукують, експериментують, вигадують і уже самі пропонують створити нові поетично-музичні проєкти.

Діти не просто загорілися проєктом – було стільки охочих взяти участь у записі пісні та зйомках відео, що керівники та педагоги школи провели кастинг. Діти знімали свої версії виконання під музику – і, зрештою, 17 учнів залучені у прем'єрі. Відчай, страх, безнадія – усі емоції в кадрі справжні чи принаймні талановито зіграні акторами Творчої школи Павла Табакова.

Слухати онлайн пісню "Мріє, не зрадь!" на слова Лесі Українки від Творчої Школи Павла Табакова:

Текст пісні "Мріє, не зрадь!"

Мріє, не зрадь! Я так довго до тебе тужила,

Стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей,

А тепера я в тебе остатню надію вложила.

О, не згасни, ти, світло безсонних очей!

Мріє, не зрадь! Ти ж так довго лила свої чари

В серце жадібне моє, сповнилось серце ущерть,

Вже ж тепера мине не одіб'ють від тебе примари,

І не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть.

Я вже давно інших мрій відреклася для тебе.

Се ж я зрікаюсь не мрій, я вже зрікаюсь життя.

Вдарив час, я душею повстала сама проти себе,

І тепер вже немає мені вороття.

Тільки – життя за життя! Мріє, станься живою!

Слово, коли ти живе, статися тілом пора.

Хто моря переплив і спалив кораблі за собою,

Той не вмре, не здобувши нового добра.

Мріє, колись ти літала орлом надо мною, –

Дай мені крила свої, хочу їх мати сама,

Хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною,

А як прийдеться згинуть за теє – дарма!

У кожної людини є мрія, яка веде її по життю. Але не всім і не всі мрії даються легко… Головне – не здаватися, навіть якщо мучать відчай, біль, безнадія, безсонні ночі… Бажання дітей із Творчої школи Павла Табакова неординарно підготуватися до поетичних читань з нагоди дня народження Лесі Українки й перетворило маловідомий вірш славетної української поетеси на реповану композицію, що пробирає до мурах.

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