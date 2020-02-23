alyona alyona – Коли ховають молодих: слухайте нову зворушливу пісню української реперки

Популярна українська хіп-хоп виконавиця alyona alyona представила нову пісню "Коли ховають молодих". Артистка зазначила, що цей трек є "одою пам'яті" всім юнакам і дівчатам, чиї смерті їй довелося пережити та про які довелося дізнатися.

Реперка alyona alyona випустила пісню в рамках проєкту пам'яті 15-річного активіста Данила Дідика, який став жертвою теракту під час Маршу єдності в Харкові п'ять років тому. Українська зірка підтримала ініціативу письменника і музиканта Руслана Горового "Так працює пам'ять" і написала трек в пам'ять про хлопця.

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"Дізнавшись більше про його історію, я згадала, як багато у своєму житті бачила втрат і похорону. І найболючіші серед них – похорон молоді", – йдеться в описі під відео.

alyona alyona – Коли ховають молодих: слухайте онлайн нову пісню:

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