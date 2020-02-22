GO-A – Соловей: слухайте пісню України на Євробачення 2020 (текст)

Гурт "GO-A" несподівано для всіх виграв Національний відбір та представить Україну на конкурсі Євробачення 2020. Прикметно, що в Роттердамі музиканти виступлять із україномовною піснею "Соловей". Слухайте онлайн новий хіт та вчіть слова!

Електро-фолк-гурт GO-A став найбільшим відкриттям Нацвідбору 2020. Ані шанувальники Євробачення, ані експерти не прогнозували, що музиканти бодай вийдуть у фінал. Однак колектив настільки здивував публіку потужною піснею "Соловей", що виграв Нацвідбір, отримавши в підсумку максимальні 6 балів і від глядачів, і від журі. Тепер музиканти представлять Україну в Роттердамі.

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Творчість гурту – це мікс українського народного вокалу, сучасних танцювальних бітів, африканських барабанів та потужного гітарного драйву. Конкурсна пісня про те, що наше життя сповнене різного досвіду, не завжди приємного, але у будь-якій ситуації потрібно озброюватися оптимізмом.

Слухати онлайн пісню Go-A – Соловей на відбір Євробачення 2020:

Відзначимо, що авторкою потужного фольк-треку стала солістка гурту Катерина Павленко.

Скачати пісню СОЛОВЕЙ безкоштовно на різних платформах можна тут

GO-A

Текст і слова пісні "Соловей"

Ой ходила я в долину

По червоную калину,

Ой ходила я в долину

По червоную калину.

Назбирала квіточок,

Заплітала в віночок,

Заплітала в віночок,

Руту і барвіночок.

А до мене Ванюша

Із за гаю поспіша,

А до мене Ванюша

Ти Катруся хороша!

Мила моя Катруся

Я з тобою люблюся,

Я з тобою люблюся,

Поки не зна матуся.

Соловей, соловей не співай раненько.

А мені на серденьку знов не веселенько.

Соловей, соловей ой як мені бути.

Вміла його полюбити - не вміла забути.

Якби я того не знала,

Я б з тобою не гуляла.

Не ходила долину,

Не ламала б калину.

Я з тобою люблюся,

Поки не зна матуся,

А як узна матуся, то розійдемося.

Соловей, соловей не співай раненько.

А мені на серденьку знов не веселенько.

Соловей, соловей ой як мені бути.

Вміла його полюбити - не вміла забути.

Дивитись онлайн відео виступу GO-A у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2020:

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