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Нацвідбір на Євробачення

GO-A – Соловей: слухайте пісню України на Євробачення 2020 (текст)

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Гурт GO-A представлять Україну на Євробаченні - фото 1
Гурт GO-A представлять Україну на Євробаченні / Суспільне мовлення

Гурт "GO-A" несподівано для всіх виграв Національний відбір та представить Україну на конкурсі Євробачення 2020. Прикметно, що в Роттердамі музиканти виступлять із україномовною піснею "Соловей". Слухайте онлайн новий хіт та вчіть слова!

Електро-фолк-гурт GO-A став найбільшим відкриттям Нацвідбору 2020. Ані шанувальники Євробачення, ані експерти не прогнозували, що музиканти бодай вийдуть у фінал. Однак колектив настільки здивував публіку потужною піснею "Соловей", що виграв Нацвідбір, отримавши в підсумку максимальні 6 балів і від глядачів, і від журі. Тепер музиканти представлять Україну в Роттердамі.

Це цікаво: Результати голосування у фіналі Нацвідбору Євробачення 2020

Творчість гурту – це мікс українського народного вокалу, сучасних танцювальних бітів, африканських барабанів та потужного гітарного драйву. Конкурсна пісня про те, що наше життя сповнене різного досвіду, не завжди приємного, але у будь-якій ситуації потрібно озброюватися оптимізмом.

Слухати онлайн пісню Go-A – Соловей на відбір Євробачення 2020:

Відзначимо, що авторкою потужного фольк-треку стала солістка гурту Катерина Павленко.

Скачати пісню СОЛОВЕЙ безкоштовно на різних платформах можна тут

GO-A - фото 387785
GO-A

Текст і слова пісні "Соловей"

Ой ходила я в долину
По червоную калину,
Ой ходила я в долину
По червоную калину.
Назбирала квіточок,
Заплітала в віночок,
Заплітала в віночок,
Руту і барвіночок.
А до мене Ванюша
Із за гаю поспіша,
А до мене Ванюша
Ти Катруся хороша!
Мила моя Катруся
Я з тобою люблюся,
Я з тобою люблюся,
Поки не зна матуся.

Соловей, соловей не співай раненько.
А мені на серденьку знов не веселенько.
Соловей, соловей ой як мені бути.
Вміла його полюбити - не вміла забути.

Якби я того не знала,
Я б з тобою не гуляла.
Не ходила долину,
Не ламала б калину.
Я з тобою люблюся,
Поки не зна матуся,
А як узна матуся, то розійдемося.

Соловей, соловей не співай раненько.
А мені на серденьку знов не веселенько.
Соловей, соловей ой як мені бути.
Вміла його полюбити - не вміла забути.

Дивитись онлайн відео виступу GO-A у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2020:

Дивіться також: Тіна Кароль здивувала відвертим образом у фіналі відбору Євробачення

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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