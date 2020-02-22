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GO-A – Соловей: слухайте пісню України на Євробачення 2020 (текст)
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Гурт "GO-A" несподівано для всіх виграв Національний відбір та представить Україну на конкурсі Євробачення 2020. Прикметно, що в Роттердамі музиканти виступлять із україномовною піснею "Соловей". Слухайте онлайн новий хіт та вчіть слова!
Електро-фолк-гурт GO-A став найбільшим відкриттям Нацвідбору 2020. Ані шанувальники Євробачення, ані експерти не прогнозували, що музиканти бодай вийдуть у фінал. Однак колектив настільки здивував публіку потужною піснею "Соловей", що виграв Нацвідбір, отримавши в підсумку максимальні 6 балів і від глядачів, і від журі. Тепер музиканти представлять Україну в Роттердамі.
Це цікаво: Результати голосування у фіналі Нацвідбору Євробачення 2020
Творчість гурту – це мікс українського народного вокалу, сучасних танцювальних бітів, африканських барабанів та потужного гітарного драйву. Конкурсна пісня про те, що наше життя сповнене різного досвіду, не завжди приємного, але у будь-якій ситуації потрібно озброюватися оптимізмом.
Слухати онлайн пісню Go-A – Соловей на відбір Євробачення 2020:
Відзначимо, що авторкою потужного фольк-треку стала солістка гурту Катерина Павленко.
Скачати пісню СОЛОВЕЙ безкоштовно на різних платформах можна тут
Текст і слова пісні "Соловей"
Ой ходила я в долину
По червоную калину,
Ой ходила я в долину
По червоную калину.
Назбирала квіточок,
Заплітала в віночок,
Заплітала в віночок,
Руту і барвіночок.
А до мене Ванюша
Із за гаю поспіша,
А до мене Ванюша
Ти Катруся хороша!
Мила моя Катруся
Я з тобою люблюся,
Я з тобою люблюся,
Поки не зна матуся.
Соловей, соловей не співай раненько.
А мені на серденьку знов не веселенько.
Соловей, соловей ой як мені бути.
Вміла його полюбити - не вміла забути.
Якби я того не знала,
Я б з тобою не гуляла.
Не ходила долину,
Не ламала б калину.
Я з тобою люблюся,
Поки не зна матуся,
А як узна матуся, то розійдемося.
Соловей, соловей не співай раненько.
А мені на серденьку знов не веселенько.
Соловей, соловей ой як мені бути.
Вміла його полюбити - не вміла забути.
Дивитись онлайн відео виступу GO-A у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2020:
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