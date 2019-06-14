Можете видаляти: ігри, які тренують мізки, виявилися абсолютно безглуздими

Мобільні додатки, які обіцяють зробити вас розумнішим за усього кілька хвилин на день – марна трата часу, заявляє професор Волтер Бут з Університету Флориди. Він витратив кілька років на вивчення ігор, які буцімто тренують увагу та кмітливість, і дійшов до вельми несподіваного висновку.

Отже, якщо ви досі вірите в те, що є програми й ігри, які зроблять вас розумнішими, – видаліть їх до бісової матері!

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Оптимістична відповідь на питання, чи варто тренувати мозок додатками – "ми цього не знаємо". Але фактична відповідь цілком однозначна – "ні" – наголосив учений.

Бут стверджує, що у досліджень, які підтверджують користь тренувань мозку за допомогою додатків, є низка проблем. Наприклад, якщо порівнювати здатності двох груп: тих хто користується "тренажерами" і тих, хто цього не робить, то може виявиться перевага перших. Але контрольні тести часто аналогічні завданням у додатку і націлені на ті ж навички. Це означає, що люди з першої групи просто роблять те ж саме, що і багато разів до цього.

Позитивні результати у любителів додатків свідчать тільки про те, що вони натренувались грати в конкретну гру, а не про поліпшення когнітивних здібностей в цілому, – пояснює Бут.

Також різниця в результатах може бути обумовлена ​​ефектом плацебо, говорить професор. Гравці впевнені, що стали розумнішими, і показують результати вищі, ніж до гри.

Дослідникам потрібно визнати ймовірність цього ефекту та змінювати стандарти тестування.

Бут впевнений, що додатки, які обіцяють зробити з людини генія за кілька днів – не більше, ніж маркетинговий хід. Поліпшення когнітивних здібностей – справа не завжди проста та весела, іноді на це потрібно все життя.

Якщо вам подобаються подібні додатки, то продовжуйте грати, але не будуйте ілюзій. Для дійсно хороших результатів додайте до цього інші заняття, що стимулюють мозок – почніть вивчати іноземну мову або освоюйте музичний інструмент, – рекомендує професор.

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