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Науковці розповіли, чому не варто надто часто подорожувати літаками
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Учені розповіли, якими неприємностями та проблемами зі здоров'ям обертаються часті та тривалі авіаперельоти.
Про те, чим загрожують людині регулярні подорожі літаком, повідомили бразильські вчені з Федерального університету Мінас-Жерайс.
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Гази. За словами фахівців, під час авіаперельотів тиск у літаку підтримується на рівні, приблизно відповідному двом тисячам метрів над рівнем моря. Організм багатьох людей реагує на такий тиск посиленим скупченням газів, розчинених в його рідинах. У результаті можна відчувати поколювання у вухах або метеоризм у кишківнику.
Сухість шкіри та кашель. Недосвідчені мандрівники не знають, що в літаку надто низька вологість, яка загрожує зіпсуванню стану шкіри, а також може викликати подразнення слизових оболонок і разом з ними – кашель і чхання.
Набряк ніг і високий ризик тромбів. Згідно з доводами вчених, при польоті, який триває понад три години, нерідко виникає набряк ніг – цьому, в першу чергу, сприяє відсутність нормальної рухової активності. Особливо небезпечна подібна малорухливість для авіапасажирів, які мають проблеми з печінкою, нирками чи серцево-судинною системою. Їм вимушена гіподинамія загрожує запаленням стінок вен і підвищеним ризиком утворення тромбів. Людям із групи ризику вчені рекомендують під час польотів одягати компресійні панчохи.
Біль в серці і м'язах. Якщо пасажир протягом тривалого часу сидить в одній позі, відбувається порушення циркуляції крові в судинах, що відбивається і на доступі крові до серця. Всі м'язи тіла, включаючи серцевий, погано переносять відсутність активності, тому можуть відчуватися болі.
Віруси. Якщо в салоні літака один пасажир страждає від інфекційного захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом, для інших це означає реальну загрозу зараження, адже люди будуть перебувати поруч з хворою людиною у замкнутому просторі багато часу.
Збій біологічного годинника. Авіаперельоти з одного часового поясу в інший ламають звичний ритм життєдіяльності людського організму. Збій біологічного годинника негативно позначається на стані здоров'я. Безпосередньо це загрожує поганим настроєм і проблемами зі сном, але також може мати далекосяжні наслідки аж до розвитку раку.
Гормональні порушення. Тривалі перельоти можуть викликати гормональні порушення. Було виявлено, що в слині членів екіпажу на третину вищий вміст кортизолу. Підвищена концентрація цього гормону асоціюється з виникненням виразки шлунка й інших захворювань шлунково-кишкового тракту, а також пошкодженням нервових клітин, погіршенням пам'яті.
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