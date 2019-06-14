Науковці розповіли, чому не варто надто часто подорожувати літаками

Учені розповіли, якими неприємностями та проблемами зі здоров'ям обертаються часті та тривалі авіаперельоти.

Про те, чим загрожують людині регулярні подорожі літаком, повідомили бразильські вчені з Федерального університету Мінас-Жерайс.

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Гази. За словами фахівців, під час авіаперельотів тиск у літаку підтримується на рівні, приблизно відповідному двом тисячам метрів над рівнем моря. Організм багатьох людей реагує на такий тиск посиленим скупченням газів, розчинених в його рідинах. У результаті можна відчувати поколювання у вухах або метеоризм у кишківнику.

Сухість шкіри та кашель. Недосвідчені мандрівники не знають, що в літаку надто низька вологість, яка загрожує зіпсуванню стану шкіри, а також може викликати подразнення слизових оболонок і разом з ними – кашель і чхання.

Набряк ніг і високий ризик тромбів. Згідно з доводами вчених, при польоті, який триває понад три години, нерідко виникає набряк ніг – цьому, в першу чергу, сприяє відсутність нормальної рухової активності. Особливо небезпечна подібна малорухливість для авіапасажирів, які мають проблеми з печінкою, нирками чи серцево-судинною системою. Їм вимушена гіподинамія загрожує запаленням стінок вен і підвищеним ризиком утворення тромбів. Людям із групи ризику вчені рекомендують під час польотів одягати компресійні панчохи.

Біль в серці і м'язах. Якщо пасажир протягом тривалого часу сидить в одній позі, відбувається порушення циркуляції крові в судинах, що відбивається і на доступі крові до серця. Всі м'язи тіла, включаючи серцевий, погано переносять відсутність активності, тому можуть відчуватися болі.

Віруси. Якщо в салоні літака один пасажир страждає від інфекційного захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом, для інших це означає реальну загрозу зараження, адже люди будуть перебувати поруч з хворою людиною у замкнутому просторі багато часу.

Збій біологічного годинника. Авіаперельоти з одного часового поясу в інший ламають звичний ритм життєдіяльності людського організму. Збій біологічного годинника негативно позначається на стані здоров'я. Безпосередньо це загрожує поганим настроєм і проблемами зі сном, але також може мати далекосяжні наслідки аж до розвитку раку.

Гормональні порушення. Тривалі перельоти можуть викликати гормональні порушення. Було виявлено, що в слині членів екіпажу на третину вищий вміст кортизолу. Підвищена концентрація цього гормону асоціюється з виникненням виразки шлунка й інших захворювань шлунково-кишкового тракту, а також пошкодженням нервових клітин, погіршенням пам'яті.

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