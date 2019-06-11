Ось чому не варто засинати під увімкнений телевізор

Науковці наголошують на тому, що у спальні має бути темно

Науковці вкотре нагадують, що засинати при світлі або під увімкнений телевізор – не найкраща ідея. Штучне освітлення порушує роботу внутрішнього годинника організму. Для того, щоб це довести, вчені п'ять років спостерігали за 44 тисячами жінок.

Засинання при ввімкненому світлі або при працюючому телевізорі може стати однією з непрямих причин набору зайвої ваги та розвитку ожиріння, як показало дослідження. Його автори спостерігали за 44 000 жінок протягом 5 років.

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З'ясувалося, що представниці прекрасної половини людства, які віддавали перевагу сну при увімкненому телевізорі або світильнику, за цей термін набирали, в середньому, по 5 кілограмів. Дослідники припускають, що це було пов'язано з порушенням сну, яке впливало на гормональний баланс.

Згодом люди з внутрішнім годинником, який "збився", частіше віддавали перевагу калорійнішій їжі, що і спричинило появу зайвих кілограмів.

Експерти називають висновки цього дослідження цілком логічними, адже в розпорядженні науки з'являється все більше доказів того, що штучне освітлення вкрай шкідливе для людини, яка занурюється в сон. І для повноцінного нічного відпочинку їй потрібна темрява, адже наш організм природою запрограмований на сон саме у темному оточенні.

Дослідження проводилося вченими з Північної Кароліни. Жінки, котрі брали участь у спостереженнях, не мали ніякої медичної історії злоякісних пухлин або серцево-судинних хвороб, вони не працювали в різні зміни, не страждали від підвищеної сонливості та не були вагітними на момент початку спостережень. Вік жінок становив від 35 до 74 років. Кількість штучного освітлення оцінювалося за власними розповідями жінок.

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