Гостя з майбутнього: як змінилися актори фільму нашого дитинства

Прогнози мандрівниці у часі Аліси Селезньової не справдилися: долі героїв культового фантастичного телесеріалу Гостя з майбутнього склалися по-різному. Погляньмо, як змінилися за цей час зірки стрічки!

У 1985 році на телеекрани вийшов дитячий п'ятисерійний телевізійний науково-фантастичний художній фільм Гостя з майбутнього, знятий за повістю Кіра Буличова Сто років тому вперед. І хоча це була не перша поява Аліси Селезньової на екранах, в 1981 році вже був знятий чудовий мультфільм Таємниця третьої планети, саме з Гості в країні почалася справжня "алісоманія".

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Наталя Гусєва

Наташа Гусєва була однією з найбільш улюблених дівчаток-актрис в радянському кіно. Її знаменита роль Аліси Селезньової принесла юній дівчинці зі зворушливим поглядом славу на весь Союз. Щоправда, сама Наташа була не рада такій увазі: з самого дитинства вона мріяла стати біологом.

Після успіху фільмів з її участю Наталії часто пропонували ролі. Наприклад, в кримінальній драмі Аварія – дочка мента. Але актриса відмовилася від усіх пропозицій з двох причин: вона не хотіла псувати світлий образ Аліси і прагнула вступити до Московського інституту на відділення біотехнології. До слова, їй це вдалося: в 1994 році Гусєва закінчила навчання і зараз керує компанією, що розробляє і виробляє імуноферментні тест-системи для діагностики інфекційних захворювань. Наталя виховує доньку Олесю.

Ілля Наумов

Друг Колі Герасімова і Аліси Селезньової, якого зіграв Ілля Наумов, також не продовжив акторську кар'єру. Зараз він працює в будівельному бізнесі.

Олексій Фомкін

Олексій Фомкін, який зіграв роль Колі Герасімова, мріяв про те, щоб присвятити своє життя кіно. Він влаштувався в МХАТ імені Горького, однак через пристрасть до алкоголю його вигнали з театру. У 26 років він загинув під час пожежі: був нетверезий і дуже міцно спав.

Михайло Кононов

Легендарний космічний пірат і Нестор Петрович з Великої перерви (до речі, в фільмографії актора безліч і драматичних ролей) рідко знімався на схилі років. Але причиною була не відсутність пропозицій, а принципова позиція артиста, якого не влаштовував стан справ в кінематографі 90-х. Актор перебрався жити в підмосковне село (Кононов жив один, був у розлученні, дітей не мав), але через кілька років виникла необхідність повернутися в місто: Кононов ліг до лікарні з пневмонією, на тлі якої розвинулася серцева недостатність. У 2007 році актора не стало.

Маріанна Іонесян

Школяркою красуня Маріанна займалася в Театрі юного москвича, але вчитися вирішила на філософському факультеті МГУ і в кіно більше ніколи не знімалася. Після університету Іонесян переїхала в США, де зараз успішно займається бізнесом.

Євген Герасимов

Євген Герасимов побудував успішну кар'єру в кіно. Крім акторства, він активно займається політичною і громадською діяльністю, популяризуючи бойові мистецтва.

Інна Гомес

Модель і телеведуча, популярна у 2000-х, почала свій шлях з епізодичної ролі в Гості з майбутнього. Після школи Інна, тоді ще Чуркіна, стала фіналісткою першого в історії Радянського Союзу конкурсу краси Московська красуня, у 21 рік вийшла заміж за іспанського бізнесмена Аугустіно Гомеса і після розлучення почала працювати моделлю, а також вчитися на перукаря і косметолога. Інна стала популярною і як ведуча.

Олена Метьолкіна

Красуня Олена, актриса і манекенниця, в житті перепробувала безліч занять. Після школи вона працювала в бібліотеці, а в 21 рік потрапила в радянський модний бізнес, де її і помітили кіношники. Спочатку модель зіграла інопланетянку у фільмі Кіра Буличова і Річарда Вікторова Через терни до зірок, а потім жительку майбутнього в Гості. Фільмографія Метьолкіної невелика, та й сама дівчина не рвалася на екран, вважаючи за краще працювати моделлю. На початку 90-х Олена вибрала ще більш модну професію для тієї епохи: влаштувалася секретарем до банкіра Івана Кивелиди, якого отруїли в 1995 році. Після загибелі боса Метьолкіна зі змінним успіхом працювала манекенницею.

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