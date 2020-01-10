Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Місячне затемнення 10 січня 2020: коли і де дивитись в Україні

  • 15
де побачити місячне затемнення 10 січня - фото 1
де побачити місячне затемнення 10 січня

Перше місячне затемнення у 2020 році можна буде побачити 10 січня. Читайте далі та дізнайтеся, коли і де можна побачити астрономічне явище в Україні.

Експерти зазначають, що напівтіньове затемнення загалом триватиме в межах чотирьох годин. Також його називають Вовчим повнолунням.

І ще: Як виглядає перший зорепад 2020 року з космосу

Початок місячного затемнення припаде на вечір 10 січня, а саме 19:07 за Київським часом. Завершується затемнення о 23:12.

Максимальна фаза місячного затемнення припаде на 21:10 за Київським часом й триватиме усього лише 2 хвилини.

Зазвичай для споглядання такого типу затемнення, не потрібне спеціальне обладнання. Ви можете побачити все на власні очі, проте потрібно бути дуже уважними та вдивлятися в місяць, адже це напівтіньове затемнення, яке не передбачає повного затемнення космічного об'єкта.

До тебе: У NASA показали найдетальніше фото туманності Лебедя: яскраве фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як поклеїти захисне скло на смартфон: покрокова інструкція з фото
  • Вчора, 14:15
  • 1060
Посівалки на Старий Новий рік 2020: найкращі засівалки для дітей
  • 03 cічня, 20:18
  • 148989
Українські щедрівки для дітей і дорослих: тексти найкращих пісень
  • 02 cічня, 15:30
  • 52728
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Події