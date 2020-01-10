Місячне затемнення 10 січня 2020: коли і де дивитись в Україні

Перше місячне затемнення у 2020 році можна буде побачити 10 січня. Читайте далі та дізнайтеся, коли і де можна побачити астрономічне явище в Україні.

Експерти зазначають, що напівтіньове затемнення загалом триватиме в межах чотирьох годин. Також його називають Вовчим повнолунням.

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Початок місячного затемнення припаде на вечір 10 січня, а саме 19:07 за Київським часом. Завершується затемнення о 23:12.

Максимальна фаза місячного затемнення припаде на 21:10 за Київським часом й триватиме усього лише 2 хвилини.

What will the Moon look like throughout 2020? Using data from our @NASAMoon Lunar Reconnaissance Orbiter to visualize with unprecedented fidelity, @NASAGoddard's Dial-a-Moon shows each hour: https://t.co/iPrELt2wNN



Watch a full year of Moon phases: https://t.co/AQnn8FxCe7 pic.twitter.com/Fy6GVBelFo — NASA (@NASA) January 2, 2020

Зазвичай для споглядання такого типу затемнення, не потрібне спеціальне обладнання. Ви можете побачити все на власні очі, проте потрібно бути дуже уважними та вдивлятися в місяць, адже це напівтіньове затемнення, яке не передбачає повного затемнення космічного об'єкта.

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