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У NASA показали найдетальніше фото туманності Лебедя: яскраве фото

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Туманність Лебедя - фото 1
Туманність Лебедя / nasa

Вчені намагаються розкрити секрети масивної туманності, яка розташовується в 5000 світлових років. Так, у NASA показали найдетальніше зображення туманності Лебедя в інфрачервоному спектрі. Фото та інформація про космічний об'єкт з'явилися на офіційному сайті агентства.

Вчені відзначають, що туманність Лебедя розташована на відстані понад 5000 світлових років у сузір'ї Стрільця. При цьому виявилося, що сучасний зовнішній вигляд туманність отримала відносно недавно. Астрономи також дізналися, що туманність складається з частин, які сформувалися в різні періоди існування всесвіту. Це говорить про те, що ці частини об'єдналися, а не були сформовані разом.

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Центр туманності заповнений більш ніж 100 надмасивними молодими зірками, які у багато разів більші за Сонце. Вони виділяють стільки енергії, що можуть змінити еволюцію галактик. Але подібних об'єктів менше як 1% від усіх зірок, тому вони дуже мало вивчені.

Нове зображення було створено за допомогою стратосферної обсерваторії для інфрачервоної астрономії. Це найбільш детальний знімок туманності на таких хвилях.

У NASA показали найдетальніше фото туманності Лебедя: яскраве фото - фото 378644

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Джерело: nasa
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