Як виглядає перший зорепад 2020 року з космосу

Астронавтка NASA показала, яким бачать зорепад працівники Міжнародної космічної станції. Видовище справді неймовірне!

Астронавтка американського космічного агентства NASA Крістіна Кох зараз працює на борту МКС, а також активно веде профіль в соцмережі Twitter. Там вона ділиться найяскравішими кадрами зі свого перебування на орбіті.

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Не винятком став і перший "метеорний дощ" у році, який ще 4-5 січня осяяв небо над Північною півкулею. А додає ефекту і те, що можна побачити не лише метеори, а й полярне сяйво.

Can you see shooting starts from space? Turns out, yes! The first meteor shower of the decade and we were lucky enough to catch it from the @Space_Station along with the northern lights. This is a composite image of a few of the #quadrantids as they blazed into the atmosphere. pic.twitter.com/ETdMRK1d86 — Christina H Koch (@Astro_Christina) January 6, 2020

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