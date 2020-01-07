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Як виглядає перший зорепад 2020 року з космосу

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Зорепад з обріти Землі - фото 1
Зорепад з обріти Землі

Астронавтка NASA показала, яким бачать зорепад працівники Міжнародної космічної станції. Видовище справді неймовірне!

Астронавтка американського космічного агентства NASA Крістіна Кох зараз працює на борту МКС, а також активно веде профіль в соцмережі Twitter. Там вона ділиться найяскравішими кадрами зі свого перебування на орбіті.

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Не винятком став і перший "метеорний дощ" у році, який ще 4-5 січня осяяв небо над Північною півкулею. А додає ефекту і те, що можна побачити не лише метеори, а й полярне сяйво.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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