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Меган Маркл і принц Гаррі відкриють для світу королівські таємниці

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Принц Гаррі і Меган Маркл опублікують вибухову автобіографію - фото 1
Принц Гаррі і Меган Маркл опублікують вибухову автобіографію / Getty images

Принц Гаррі разом з дружиною Меган Маркл не просто попрощались з королівською родиною, а й планують розкрити всі секрети життя монархів. Детальніше читайте далі.

Колишній герцог Сассекський, принц Гаррі та його дружина Меган Маркл вирішили не тільки позбутись всіх правил королівського сімейства, а ще й прочинити завісу щодо життя родини королеви Єлизавети ІІ.

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Інсайдери розповідають, що подружжя працює над дуже відвертою автобіографічною книгою. Допомагає їм у цій нелегкій справі знайомий журналіст. Британські ЗМІ вже назвали це справжньою "бомбою", яка точно не припаде до душі королівській родині, а також може відчутно змінити ставлення мешканців Великобританії до монархів.

via GIPHY

Книга отримає назву Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan (Сучасні королівські особи в деталях: реальний світ Гаррі і Меган) і матиме 320 сторінок. У друк автобіографія повинна надійти вже 11 серпня 2020 року.

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Джерело: thesun.co.uk
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