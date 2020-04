Меган Маркл і принц Гаррі відкриють для світу королівські таємниці

Принц Гаррі разом з дружиною Меган Маркл не просто попрощались з королівською родиною, а й планують розкрити всі секрети життя монархів. Детальніше читайте далі.

Колишній герцог Сассекський, принц Гаррі та його дружина Меган Маркл вирішили не тільки позбутись всіх правил королівського сімейства, а ще й прочинити завісу щодо життя родини королеви Єлизавети ІІ.

І ще: Британців закликають робити інтимні фото, щоб допомагати медикам

Інсайдери розповідають, що подружжя працює над дуже відвертою автобіографічною книгою. Допомагає їм у цій нелегкій справі знайомий журналіст. Британські ЗМІ вже назвали це справжньою "бомбою", яка точно не припаде до душі королівській родині, а також може відчутно змінити ставлення мешканців Великобританії до монархів.

Книга отримає назву Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan (Сучасні королівські особи в деталях: реальний світ Гаррі і Меган) і матиме 320 сторінок. У друк автобіографія повинна надійти вже 11 серпня 2020 року.

Читайте також: Прем'єр Британії Борис Джонсон одужав від коронавірусу