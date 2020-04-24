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Коронавірус Карантин

Прем'єр Британії Борис Джонсон одужав від коронавірусу

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Борис Джонсон одужав від коронавірусу - фото 1
Борис Джонсон одужав від коронавірусу / gettyimages

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який наприкінці березня розповів, що заразився коронавірусом, одужав. У понеділок він уже планує повернутися на Даунінг-стрит, а також доручив своїм помічникам запланувати зустрічі з міністрами наступного тижня.

Борис Джонсон заразився коронавірусом, потрапив до лікарні після загострення COVID-19, а також три ночі провів у реанімації. Тепер же стало відомо, що прем'єр Британії одужав і готовий приступити до своїх робочих обов'язків. Після лікування від коронавірусу Джонсон був виписаний з лондонської лікарні і продовжив лікування в ізоляції у своїй заміській резиденції.

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Наречена прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, 32-річна Керрі Симондс також перенесла COVID-19. На початку квітня вона написала про це у своєму твіттері. Попри те, що дівчина перебуває на пізньому терміні вагітності, госпіталізація їй не знадобилася. Через тиждень постільного режиму Керрі стало краще.

Борис Джонсон з понеділка планує приступити до роботи - фото 399993
Борис Джонсон з понеділка планує приступити до роботи / gettyimages

Джонсон і Сімондс оголосили про заручини на початку березня. 55-річний політик живе з майбутньою дружиною з липня 2019 року, а їх первісток має з'явитися на світ влітку 2020. Це перший випадок в британській історії, коли чинний прем'єр-міністр відкрито підтримує близькі стосунки з жінкою, яка не є його законною дружиною.

Шлюб стане для Бориса Джонсона третім. Від другого офіційного шлюбу з Мариною Уілер у нього четверо дітей. Також у прем'єра є позашлюбна дочка від мистецтвознавця Хелен Макінтайр, яка народилася у 2009 році.

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Джерело: FT
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