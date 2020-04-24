Британців закликають робити інтимні фото, щоб допомагати медикам

Діджей і продюсер з Лондона Алекс Уоррен запустив благодійну акцію для підтримки лікарів Національної служби охорони здоров'я Великобританії (NHS). Він пропонує усім небайдужим взяти участь в кампанії "Інтимні знімки для героїв" (Nudes for Heroes) і зробити оголені фото заради доброї справи.

З отриманих знімків зроблять онлайн-колекцію на платформі OnlyFans, доступ до якої буде платним.

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Усі отримані кошти спрямують на підтримку NHS. Перегляд колекції обійдеться у 9,99 фунта (а для медиків – безкоштовно!).

Але перед тим як відправляти свої інтимні фото, уважно ознайомтеся з умовами розміщення. У запропонованій формі угоди людина, яка надсилає знімки, відмовляється від авторських прав на зображення. Якщо ви віддали фото, а потім передумали і попросили видалити їх, знімки можуть залишитися у людей, які встигли їх завантажити.

Нагадаємо, у січні, під час пожеж в Австралії, порномодель відправляла голі фото в обмін на пожертвування і зібрала сотні тисяч доларів.

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